Майже 10 українських водіїв обмежили у праві керування авто через порушення правил військового обліку

Уже дев’ятьох водіїв обмежили у праві кермувати авто через порушення правил військового обліку у 2025 році. Майже всі відповідні рішення ухвалив Новоград-Волинський міськрайонний суд на Житомирщині.

Про це повідомляє платформа "Опендатабот".

Загалом цього року розглядалося щонайменше 59 судових справ щодо обмеження права на керування авто через порушення правил військового обліку.

У січні суд вперше задовольнив позов ТЦК та позбавив водія можливості кермувати авто, проте таких рішень побільшало. Наразі вже дев’ять водіїв тимчасово обмежили у праві керування – допоки вони не виконають вимоги ТЦК або ж як ця вимога не буде відкликана.

Цікаво, що всі рішення, окрім першого, ухвалив Новоград-Волинський міський районний суд Житомирської області.

Нагадаємо, щомісяця в Україні відкривають понад 4,7 тисячі виконавчих проваджень через несплачені штрафи ТЦК.

ставте блок-пост у любому великому місті, там їх сотні тисяч
16.06.2025 10:38 Відповісти
В цікаві часи живемо ! Якщо при ЛІДОРі Зеленському порушив правила військового обліку , то обмежують в праві керування власним авто , а за Папєрєдніка - якщо проїгнорував 4 повістки , то дозволяють багато разів літати в Швейцарію до Бєні , а потім ще Президентом обирають !

Яка ВІЛЬНА КРАЇНА була за Папєрєдніка!
16.06.2025 11:45 Відповісти
Це смішні речі.
Зеленьський, який за рейтінги маму рідну продасть, ніяких реальних кроків для мобілізауії країни на оборону не робить. І ніяких дій як верхоголовком для рооботи по системній мобілізації громадян також уникає. Уникає запрвадження законодавства, про судовий арешт майна ухилянтів, лишення прав доступу до банківских рахунків, прав водіїв. І все. Нестане ніяких " бусиків"., ніяких публічних конфліктів. Ростролям небуде про що писати навіть..
16.06.2025 11:53 Відповісти
Тиць киздиць - не 10 тисяч обмежили, не 10%, а просто МАЙЖЕ десять.
Розходимось
16.06.2025 11:55 Відповісти
Майже 10 - це тому, що до 10 важко порахувати? Можуть бути розбіжності і неточності?
16.06.2025 14:28 Відповісти
А шо в зєльца по обліку? Оновив дані? Після 4 повісток має бути давно в розшуку.
16.06.2025 15:39 Відповісти

