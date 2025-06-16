Майже 10 українських водіїв обмежили у праві керування авто через порушення правил військового обліку
Уже дев’ятьох водіїв обмежили у праві кермувати авто через порушення правил військового обліку у 2025 році. Майже всі відповідні рішення ухвалив Новоград-Волинський міськрайонний суд на Житомирщині.
Про це повідомляє платформа "Опендатабот".
Загалом цього року розглядалося щонайменше 59 судових справ щодо обмеження права на керування авто через порушення правил військового обліку.
У січні суд вперше задовольнив позов ТЦК та позбавив водія можливості кермувати авто, проте таких рішень побільшало. Наразі вже дев’ять водіїв тимчасово обмежили у праві керування – допоки вони не виконають вимоги ТЦК або ж як ця вимога не буде відкликана.
Читайте також: Чи можуть конфіскувати нерухомість за несплату штрафів від ТЦК: пояснює Мін’юст
Цікаво, що всі рішення, окрім першого, ухвалив Новоград-Волинський міський районний суд Житомирської області.
Нагадаємо, щомісяця в Україні відкривають понад 4,7 тисячі виконавчих проваджень через несплачені штрафи ТЦК.
Яка ВІЛЬНА КРАЇНА була за Папєрєдніка!
Зеленьський, який за рейтінги маму рідну продасть, ніяких реальних кроків для мобілізауії країни на оборону не робить. І ніяких дій як верхоголовком для рооботи по системній мобілізації громадян також уникає. Уникає запрвадження законодавства, про судовий арешт майна ухилянтів, лишення прав доступу до банківских рахунків, прав водіїв. І все. Нестане ніяких " бусиків"., ніяких публічних конфліктів. Ростролям небуде про що писати навіть..
Розходимось