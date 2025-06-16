Майже 10 українських водіїв обмежили у праві керування авто через порушення правил військового обліку

Уже дев’ятьох водіїв обмежили у праві кермувати авто через порушення правил військового обліку у 2025 році. Майже всі відповідні рішення ухвалив Новоград-Волинський міськрайонний суд на Житомирщині.

Про це повідомляє платформа "Опендатабот".

Загалом цього року розглядалося щонайменше 59 судових справ щодо обмеження права на керування авто через порушення правил військового обліку.

У січні суд вперше задовольнив позов ТЦК та позбавив водія можливості кермувати авто, проте таких рішень побільшало. Наразі вже дев’ять водіїв тимчасово обмежили у праві керування – допоки вони не виконають вимоги ТЦК або ж як ця вимога не буде відкликана.

Цікаво, що всі рішення, окрім першого, ухвалив Новоград-Волинський міський районний суд Житомирської області.

Нагадаємо, щомісяця в Україні відкривають понад 4,7 тисячі виконавчих проваджень через несплачені штрафи ТЦК.