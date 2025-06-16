Збитки "Укрнафти" на 26 мільйонів: Директору приватної компанії повідомили про підозру

Бюро економічної безпеки встановило, що службові особи декількох приватних компаній незаконно заволоділи коштами отриманими під час переміщення та зберігання нафтопродуктів, які належать ПАТ "Укрнафта".

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

За даними Бюро, "Укрнафта" уклала з приватною компанією договір про транспортне експедирування вагонів з тимчасовим використанням під’їзної колії.

Надалі близько 90 млн грн, що надійшли від замовника, були перераховані виконавцем іншим господарським товариствам за нібито оплату послуг по супроводу та зберіганню цілісності вагонів.

"Водночас лише частину цих коштів виконавець переказав на банківські рахунки підприємств – власників залізничних під’їзних колій за послуги з користування цими коліями. Решта послуг, зазначених у договорі, а саме зберігання вагонів, фактично виконана не була", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у такий спосіб ПАТ "Укрнафта" було завдано понад 15 млн грн збитків, що підтверджують висновки експерта. Крім того, компанія ухилилась від сплати майже 10 млн грн податку на додану вартість.

Детективи повідомили про підозру директору приватної компанії-підрядника у вчиненні злочинів, передбачених трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 212 – ухилення від сплати податків;

ч. 5 ст. 191 – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем;

ч. 1 ст. 366 – службове підроблення.

Досудове розслідування триває.

