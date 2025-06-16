БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
381 1

"Національний кешбек": Українці за квітень отримали 445 мільйонів

"Національний кешбек": Українці за квітень отримали 445 мільйонів

У квітні цього року понад 3,4 млн українців отримали 445 млн грн за програмою "Національний кешбек". Кошти отримали ті, хто накопичив понад 2 грн кешбеку та активував відповідну картку для виплат у застосунку "Дія".

Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки. 

Як зазначається, від старту програми у вересні 2024 року українці отримали вже понад 2,4 млрд грн кешбеку від держави:

  • за вересень – 37,2 млн грн
  • за жовтень – 119,2 млн грн
  • за листопад – 232 млн грн
  • за грудень і січень – 714 млн грн
  • за лютий – 384 млн грн
  • за березень – 443 млн грн
  • за квітень – 445 млн грн

Отримані за програмою кошти можна витратити до кінця 2025 року на комунальні та інші послуги, книжки та ліки, зареєстровані в програмі. Також їх можна спрямувати на благодійність, купити військові облігації або задонатити на Збройні Сили України.

Кешбек у розмірі 10% нараховується за купівлю споживчих товарів українського виробництва, зареєстрованих у програмі і придбаних у точках продажу, що беруть участь у програмі. Щоб перевірити, чи є кешбек на той чи інший товар, можна скористатися сканером штрихкодів у застосунку "Дія".

Як повідомлялося, на початку червня Кабінет Міністрів України виділив із резервного фонду державного бюджету 2,4 млрд грн для виплат за програмою "Національний кешбек".

Нагадаємо, раніше голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявляв, що потенціал зростання програми "Національний кешбек" поступово вичерпується, про що свідчить як зменшення середньої виплати коштів на одного учасника програми, так і темпи приєднання до неї виробників.

Автор: 

магазин (311) продукти (835) Мінекономрозвитку (2061) кешбек (63)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тобто, 2.4млрд злили в трубу, замість того щоб ці гроші віддати на дрони чи ракети. А скільки ще по тисячі роздали...
показати весь коментар
16.06.2025 16:49 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 