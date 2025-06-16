"Національний кешбек": Українці за квітень отримали 445 мільйонів

У квітні цього року понад 3,4 млн українців отримали 445 млн грн за програмою "Національний кешбек". Кошти отримали ті, хто накопичив понад 2 грн кешбеку та активував відповідну картку для виплат у застосунку "Дія".

Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки.

Як зазначається, від старту програми у вересні 2024 року українці отримали вже понад 2,4 млрд грн кешбеку від держави:

за вересень – 37,2 млн грн

за жовтень – 119,2 млн грн

за листопад – 232 млн грн

за грудень і січень – 714 млн грн

за лютий – 384 млн грн

за березень – 443 млн грн

за квітень – 445 млн грн

Отримані за програмою кошти можна витратити до кінця 2025 року на комунальні та інші послуги, книжки та ліки, зареєстровані в програмі. Також їх можна спрямувати на благодійність, купити військові облігації або задонатити на Збройні Сили України.

Кешбек у розмірі 10% нараховується за купівлю споживчих товарів українського виробництва, зареєстрованих у програмі і придбаних у точках продажу, що беруть участь у програмі. Щоб перевірити, чи є кешбек на той чи інший товар, можна скористатися сканером штрихкодів у застосунку "Дія".

Як повідомлялося, на початку червня Кабінет Міністрів України виділив із резервного фонду державного бюджету 2,4 млрд грн для виплат за програмою "Національний кешбек".

Нагадаємо, раніше голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявляв, що потенціал зростання програми "Національний кешбек" поступово вичерпується, про що свідчить як зменшення середньої виплати коштів на одного учасника програми, так і темпи приєднання до неї виробників.