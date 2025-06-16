У Росії відкриття нових магазинів скоротилося до мінімуму за 15 років

У Росії почав скорочуватися обсяг зайнятих магазинами торгових площ. Так, за підсумками першого кварталу цього року портфель 200 найбільших російських мереж товарів повсякденного вжитку збільшився лише на 218,7 тис. кв. м, що майже вдвічі менше, ніж за аналогічний період минулого року і є найнижчим показником приросту за перший квартал за останні 15 років.

Про це пише The Moscow Times.

Водночас рітейлери почали активніше закривати магазини. У січні-березні 2025 року кількість закриттів перевищила торішній рівень. Закривалися магазини великого формату, дискаунтери та супермаркети. У деяких компаніях це пояснювали нзькою ефективністю торгових точок.

Зниження інвестиційної активності рітейлерів пояснюється уповільненням споживчого попиту на тлі рекордного інфляційного тиску: в першому кварталі 2025 року продажі продуктів харчування зросли лише на 2,1% у річному вираженні – більш ніж утричі (6,8%) нижче за темпи минулого року. Це мінімальне значення за останні сім кварталів. При цьому інфляція в цей період становила 13,3% рік до року.

Уповільнення зростання позначилося і фінансових показниках. Сукупний виторг 10 найбільших рітейлерів Росії в сегменті товарів повсякденного вжитку в січні-березні 2025 року збільшився на 16,8% рік до року, до 2,91 трлн руб., тоді як роком раніше зростання становило 23,6%.

Раніше повідомлялося, що збитковою стала кожна третя компанія в Росії – Росстат зафіксував обвальне падіння прибутків бізнесу.

До того стало відомо, що влада Росії дедалі більше турбується, що "кероване охолодження" економіки, як називав його російський віцепрем'єр Александр Новак, може стати некерованим – економіка РФ різко гальмує після двох років швидкого зростання.

Також повідомлялося, що росіяни дедалі гірше платять за кредитами, які набрали під час буму у 2023 році та у першій половині 2024 року.