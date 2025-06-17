Ринок житла в Україні сповільнюється: воєнні ризики відлякують покупців,– НБУ

В Україні можливості купити житло зараз перебувають на максимальних рівнях, але воєнні ризики та невизначеність стримують покупців.

Про це заявила директорка Департаменту фінансової стабільності Національного банку України Первін Дадашова, передає РБК-Україна.

"Тут ситуація погіршилася останнім часом. Не так жваво зростає кількість укладених угод, як це було раніше. Поволі вичерпуються фактори відновлення, які мали місце в перший рік після повномасштабного вторгнення", – розповіла Дадашова.

За її словами, іпотека фінансує невелику частку угод, хоча продовжує діяти пропозиція доступної іпотеки від "єОселі". Проте цей поштовх досить слабко впливає на загальну ситуацію на ринку нерухомості.

"Незважаючи на те, що показники доступності житла залишаються в цілому на історично низьких рівнях, – ціна до оренди, ціна до доходу досить помірні за українськими порівняннями, – але це не спонукає до активнішого придбання житла. Адже ринок дуже стримується воєнними ризиками і також невизначеністю", – зазначила Дадашова.

Вона додала, що ризики функціонування самого ринку нерухомості, а також будівництва стримують його розвиток.

Як сказано в звіті НБУ, зростання кількості угод із купівлі житла останнім часом сповільнилося. За четвертий квартал 2024 – перший квартал 2025 року їх було укладено лише на 8% більше, ніж за аналогічний період роком раніше.

Наприкінці 2024 року призупинилася робота деяких державних реєстрів внаслідок кібератаки, що тимчасово ускладнило укладання угод. Однак відновлення роботи реєстрів не призвело до помітного зростання активності на ринку.

Під час повномасштабної війни швидше зростали обсяги угод з продажу житла, що не оподатковуються: йдеться про перший за рік продаж житла, яке було у власності не менше трьох років. Такі угоди частіше укладають через зміну місця постійного проживання, зокрема міграцію.

Майже дві третини угод укладаються поза обласними центрами, проте за рік дещо зросла частка угод у великих містах.

Середня площа придбаної квартири залишається близькою до 48 кв. м, а будинку – до 70 кв. м.

У Нацбанку зазначили, що, як і раніше, покупців частіше цікавить старше житло на вторинному ринку: у трьох випадках із чотирьох купують оселю, побудовану понад 15 років тому. Житло у новобудовах купують дедалі рідше, навіть у великих містах, де будівництво жвавіше.

"Незважаючи на в цілому позитивні споживчі настрої та стійке нарощення доходів, відновлення попиту на ринку нерухомості вкрай повільне. Воєнні ризики та загальна невизначеність надалі стримують від придбання житла. Ефект ситуативного підживлення ринку внаслідок активної внутрішньої міграції послаблюється. Без поліпшення безпекових очікувань або доступних механізмів страхування від воєнних ризиків для договорів іпотеки попит навряд чи помітно зростатиме", – резюмували в НБУ.

Як повідомлялося, на початку червня в Україні почали розробляти Державну стратегію житлової політики.

До того стало відомо, що впродовж першого кварталу 2025 року в Україні прийняли в експлуатацію 28 432 квартири у житлових будинках, з яких 8 462 – в одноквартирних житлових будинках, а 19 970 – у багатоквартирних.