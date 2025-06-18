Літієве родовище на Кіровоградщині може стати першим спільним проєктом із США, – Свириденко

Першим пілотним проєктом у межах Американсько-українського фонду відбудови може стати літієве родовище "Добра" в Кіровоградській області.

Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко під час засідання Міжвідомчої комісії з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції (УРП).

За її словами, інвестори проявили інтерес до кількох українських родовищ. Одне з них – літієве родовище "Добра" на Кіровоградщині.

"Робоча група опрацює звернення щодо його розробки. Якщо всі вимоги закону будуть дотримані – на наступному засіданні запустимо процедуру оголошення конкурсу для всіх зацікавлених компаній", – наголосила Свириденко.

Урядовиця додала, що це родовище потенційно підпадає під мандат Американсько-українського фонду відбудови і його розроблення може стати першим пілотним проєктом у межах спільного інвестування.

"В епоху електрифікації та Зеленого переходу, такі проєкти можуть зменшити ризики для наших стратегічних партнерів та інтегрувати Україну у світові ланцюги постачання", – підкреслила Свириденко.

В Україні такі ініціативи також відповідають зобов’язанням у межах програми Ukraine Facility, зокрема в частині управління критично важливими матеріалами.

Нагадаємо, 23 травня Україна та США завершили необхідні процедури для створення Американсько-українського Інвестиційного фонду.

1 травня міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скот Бессент підписали Угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови між урядами України та США. Вона є рамковою, детальні умови роботи фонду визначатимуться окремо.

Уже 8 травня Верховна Рада ратифікувала відповідну угоду.

