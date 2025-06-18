Літієве родовище на Кіровоградщині може стати першим спільним проєктом із США, – Свириденко
Першим пілотним проєктом у межах Американсько-українського фонду відбудови може стати літієве родовище "Добра" в Кіровоградській області.
Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко під час засідання Міжвідомчої комісії з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції (УРП).
За її словами, інвестори проявили інтерес до кількох українських родовищ. Одне з них – літієве родовище "Добра" на Кіровоградщині.
"Робоча група опрацює звернення щодо його розробки. Якщо всі вимоги закону будуть дотримані – на наступному засіданні запустимо процедуру оголошення конкурсу для всіх зацікавлених компаній", – наголосила Свириденко.
Читайте також: Українське родовище графіту увійшло до списку стратегічних проєктів Євросоюзу
Урядовиця додала, що це родовище потенційно підпадає під мандат Американсько-українського фонду відбудови і його розроблення може стати першим пілотним проєктом у межах спільного інвестування.
"В епоху електрифікації та Зеленого переходу, такі проєкти можуть зменшити ризики для наших стратегічних партнерів та інтегрувати Україну у світові ланцюги постачання", – підкреслила Свириденко.
В Україні такі ініціативи також відповідають зобов’язанням у межах програми Ukraine Facility, зокрема в частині управління критично важливими матеріалами.
Нагадаємо, 23 травня Україна та США завершили необхідні процедури для створення Американсько-українського Інвестиційного фонду.
1 травня міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скот Бессент підписали Угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови між урядами України та США. Вона є рамковою, детальні умови роботи фонду визначатимуться окремо.
Уже 8 травня Верховна Рада ратифікувала відповідну угоду.
Детальніше читайте у матеріалі: Україна та США підписали історичну угоду про надра. Що вона передбачає?
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Краще надати ЄС , яке зараз збільшує ВПК ,а тому і підтримку України
Європа наразі певною мірою компенсує скорочення допомоги Україні з боку Сполучених Штатів, лідерами є скандинавські країни та Велика Британія.
Європа перевершила США за обсягом допомоги Україні - звіт
З Будапештським меморандумом при Кучмі нас просто наїбали.
З ресурсною угодою при ЗЄ нас ще й обікрали, не надавши нічого взамін.
З української сторони підписував Кучма.
Проте як і щодо попередніх рішень українського парламенту, яким чином має Україна рухатися до без'ядерного статусу та які повинна отримати гарантії своєї національної безпеки президент усі застереження Верховної Ради і цього разу повністю проігнорував.
Натомість вже 14 січня 1994 року Кравчук разом з президентами США Клінтоном та РФ Єльциним підписав у Москві так звану Тристоронню заяву та Додаток до неї, якими фактично було дезавуйовано усі принципові рішення Верховної Ради України. А саме - президент Кравчук погодився з російською пропозицією не знищувати ядерні боєголовки та ще й під міжнародним контролем, як того вимагали рішення парламенту, а передати їх до РФ. Причому не 42%, як було визначено ратифікаційною Постановою Верховної Ради, а всі 100%, та ще й у рекордні терміни - упродовж семи років.
https://glavcom.ua/publications/budapeshtskij-memorandum-abo-khto-zradiv-ukrajinu-894558.html
А служки💩☃️⛄🤡 як бєшений принтер підписують і приймають всю дурість - закінчення юридичного оформлення дерибану надр