НБУ додав до переліку системно важливих банків "Ідея Банк". Його хоче купити Тігіпко

НБУ розширив перелік системно важливих банків

Національний банк України за результатами щорічного перегляду показників діяльності банків за встановленими критеріями підтвердив статус системної важливості для 15 установ, що були в цьому переліку торік, та додав до списку АТ "Ідея Банк".

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Так, у оновленому переліку системно важливих банків наразі 16 установ:

  • АТ "А-Банк";
  • АТ "Ідея Банк";
  • АТ "Креді Агріколь Банк";
  • АТ "Кредобанк";
  • АТ "ОТП Банк";
  • АТ "Ощадбанк";
  • АБ "Південний";
  • АТ КБ "Приватбанк";
  • АТ "ПУМБ";
  • АТ "Райффайзен Банк";
  • АТ "Сенс Банк";
  • АТ "Таскомбанк";
  • АБ "Укргазбанк";
  • АТ "Укрексімбанк";
  • АТ "Укрсиббанк";
  • АТ "Універсал Банк".

Як повідомлялося, в 2023 році Національний банк включив до переліку системно важливих банків "Креді Агріколь Банк". У 2024 році список залишився без змін

Нагадаємо, наприкінці січня цього року до Національного банку України надійшов пакет документів акціонера групи "ТАС" Сергія Тігіпка про погодження купівлі "Ідея Банку".

У грудні минулого року Антимонопольний комітет України надав дозвіл на купівлю Alkemi Limited (Кіпр) із групи ТАС Сергія Тігіпка 100% "Ідея Банку".

"Ідея Банк" (раніше – "Плюс Банк") заснований у 1989 році. Єдиним акціонером "Ідея Банку" була польська фінансова група Getin Holding S.A., яка шукала покупця на свій український актив понад три роки.

18 жовтня група "ТАС" Сергія Тігіпка уклала договір про купівлю українського "Ідея Банку" у польського Getin Holding. Покупцем 100% акцій "Ідея Банку" стане кіпрська компанія Alkemi Limited, що входить до групи "ТАС". Група Тігіпка заплатить за "Ідея Банк" $34 млн при очікуваному рівні оподаткування доходів банків у 50%, ця сума збільшиться до $36 млн, якщо оподаткування доходів банків залишиться на рівні 25%.

Польський акціонер "Ідея Банку" Getin Holding 29 жовтня отримав рішення Національного банку України щодо продовження на три місяці термін для продажу українського дочірнього банку.

У 2022 році після розірвання угоди з банком ПУМБ Ріната Ахметова договору купівлі-продажу 100% акцій "Ідея Банку" у лютому польська компанія відмовилася від планів продажу цього свого українського дочірнього банку в умовах військової агресії РФ проти України.

За підсумками першого півріччя 2023 року Getin Holding оцінювала збитки від знецінення українських активів (крім банку до них належить київська фінкомпанія ТОВ "Нью Фінанс Сервіс") на суму 230,58 млн польських злотих (близько $48,5 млн).

ЗМІ повідомляли, що на банк претендують група ТАС Сергія Тігіпка, ПУМБ Ріната Ахметова та "Нова пошта" Вячеслава Клімова і Володимира Поперешнюка. "Ідея Банк" може коштувати від майже $20 млн до близько $39 млн.

Нагадаємо, на початку січня 2021 року влада Польщі провела примусову реструктуризацію польського банку Idea Bank S.A, який належить Getin Holding. у зв'язку з недостатністю капіталу, передавши фінустанову другому за величиною банку країни Bank Pekao S.A.

Автор: 

банки (7127) НБУ (9590) Тігіпко Сергій (243)
Щоб ви розуміли - це НЕ "савєтскій палковнік" ЗСУ (який зараз у тренді винуватих за ВСЕ (за версією жОПи)). Це НШ шапкокрада на виборах ригів, настаящій камсамолєц, ЦЕ ЗА ЙОГО СТАТКИ І ЙОГО МАЙБУТНЄ гинуть найкращі. А ВОНО НЕ СИДИТЬ І ЙОГО НІХТО НЕ ШУКАЄ. А дЕрмакака - ні прі чем, як і курвотатаров, який після ліквідації партайгеноссе партнова ЧОМУСЬ літав в Іспанію. Мабуть, якби оприлюднити КЕШ мобілки партнова - БАГАТО ЦІКАВОГО ми б дізнались.
АЛЄ.
Засекречено.
АЛЄ.
Риги багатіють - українці - гинуть.
Кидайте в мене каміння і малюйте зраду
показати весь коментар
18.06.2025 19:10 Відповісти
Комсомольський провідник сярьога тигіпко, пішов в банкіри, з останніх внесків отих чЛЄнів, хто пам'ятає ковбасу і пломбір?? Камцамольці, бєспакойниє серца, ца ца…. Партія, своїх не кидає, напризволяще??
показати весь коментар
18.06.2025 19:18 Відповісти
працював у тасі комплайєнс штрих штриховський Олексій Солошенко, шляпа рідкісна, підлабузник, підставив мене нехіло. посаду за родинними зв'язками отримав. сам він професійний нуль. не чіпають бо ця псіна заносить. такий пінгвін полюбому занесений до книги скарг
показати весь коментар
30.07.2025 16:48 Відповісти

