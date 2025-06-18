БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
6 437 12

Українцям повернуть понад 1 мільйон гривень за порушення в нарахуваннях за комуналку

Українцям повернуть понад 1 мільйон гривень за порушення в нарахуваннях за комуналку

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів із початку цього року провела 98 позапланових перевірок підприємств, які надають житлово-комунальні послуги, і результати перевірок свідчать про наявність системних порушень. 

Про це йдеться в повідомленні Держпродспоживслужби. 

Основною метою є перевірити, наскільки законно і економічно обґрунтовано формуються, затверджуються та застосовуються тарифи для населення.

"У 86 випадках із 98 (майже 88%) виявлено недотримання вимог законодавства. Найчастіше зловживання фіксувалися щодо водопостачання та водовідведення", – сказано в повідомленні.

Відтак, серед заходів, ужитих Держпродспоживслужбою:

  • 42 рішення про накладення штрафів на суму 1,59 млн грн;
  • 68 приписів з вимогою усунути виявлені порушення;
  • 1,16 млн грн мають бути повернуті споживачам;
  • 43 посадові особи притягнуто до адміністративної відповідальності (штрафи на загальну суму 87 тис. грн).

У квітні повідомлялося, що з початку року Держпродспоживслужба провела 36 позапланових перевірок підприємств, що надають житлово-комунальні послуги, і в 32 випадках виявила порушення.

До того Національний банк України прогнозував, що впродовж 2025 року тарифи на газ, електроенергію та гарячу воду не змінюватимуться, утім підвищення можливе вже з 2026 року.

Раніше у Меморандумі про економічну та фінансову політику між Україною та МВФ зазначалося, що уряд України може відновити поступове підвищення тарифів на енергоносії та комунальні послуги вже до завершення повномасштабної війни, після нього підвищення тарифів продовжиться.

Автор: 

Тарифи на воду (122) тарифи (1377) комунальні послуги (350) Держпродспоживслужба1 (345) Тарифи на газ (725)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
ВСЕХ коммунальных барыг можно смело отправлять на нары, там не промахнёшься..епут людей как хотят, когда хотят и куда хотят ..
показати весь коментар
18.06.2025 19:48 Відповісти
+13
"Оруелл перевертається в гробу.

Віце-премʼєр Чернишов виступив по скайпу на помпезному Форумі «Майбутнє України - це її люди», організованому його же міністерством.

Про «майбутнє України» Чернишов розповідав з-за кордону, де він переховується від НАБУ як фігурант розслідування про мільярди збитків.

Коротка фабула: забудовник хапнув землю в Києві під житлове будівництво. Ціну ділянки занизили в 5 разів. Різниця - 1 млрд грн! Узамін за це забудовник дав величезну знижку на квартири в новобуді кому? - охоронцю Чернишова, коли той якраз очолював Мінрегіон, через який і проходила вся оборудка.

А минулого тижня, коли НАБУ затримало двох помічників Чернишова, він змився за кордон під виглядом службового відрядження. І тепер по скайпу розказує на форумах, що майбутнє України - це люди.

Для розуміння: Чернишов - особистий друг Зеленського і Єрмака. Він - єдиний урядовець, запрошений на ювілей Єрмака на державній дачі Синьогора у 2021 році (гостей туди доправляли гвинтокрилами).

Також Чернишов - єдиний урядовець, який під час карантину був присутній на дні народження Зеленського у 2021 році у квартирі Міндіча - того самого, який розікрав мільйони на трансформаторах для «Харківобленерго» й недавно був затриманий при спробі втекти за кордон. Міндіч вийшов зі СІЗО під заставу 8 млн грн. А Чернишов виступає по скайпу з Чехії.

Міністр по скайпу. Це справжня знахідка для бункерно-незламної влади. Всі, хто крадуть мільйонами, але дружать із Першим, можуть керувати Україною дистанційно. Чому ні? Віртуальна влада, віртуальні герої.

Майбутнє України - це люди, котрим мародери по скайпу розповідають, якими незламними треба бути під ракетними обстрілами."

Остап Дроздов
показати весь коментар
18.06.2025 20:08 Відповісти
+4
Українцям повернуть понад 1 мільйон гривень за порушення в нарахуваннях за комуналку

Ге ж, ге ж!
А ще я згадую "Квартиру кожній родині до 2000 р!"
А перед тим - "Партія урочисто проголошує: нинішнє покоління радянських людей житиме при комунізмі!"
показати весь коментар
18.06.2025 21:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Серед моїх знайомих таких нема.
показати весь коментар
18.06.2025 19:45 Відповісти
ВСЕХ коммунальных барыг можно смело отправлять на нары, там не промахнёшься..епут людей как хотят, когда хотят и куда хотят ..
показати весь коментар
18.06.2025 19:48 Відповісти
А мне кто-то по ошибке перевел около трех тысяч гривен за газ и не могу найти этого тайного спонсора так как Нафтогаз его не видит и Укрпочта что делала перевод тоже .Дурдом,сказали ждите а вдруг сам найдется.
показати весь коментар
18.06.2025 19:48 Відповісти
Повернення готівкою у поштову скриньку ?!
показати весь коментар
18.06.2025 19:59 Відповісти
"Оруелл перевертається в гробу.

Віце-премʼєр Чернишов виступив по скайпу на помпезному Форумі «Майбутнє України - це її люди», організованому його же міністерством.

Про «майбутнє України» Чернишов розповідав з-за кордону, де він переховується від НАБУ як фігурант розслідування про мільярди збитків.

Коротка фабула: забудовник хапнув землю в Києві під житлове будівництво. Ціну ділянки занизили в 5 разів. Різниця - 1 млрд грн! Узамін за це забудовник дав величезну знижку на квартири в новобуді кому? - охоронцю Чернишова, коли той якраз очолював Мінрегіон, через який і проходила вся оборудка.

А минулого тижня, коли НАБУ затримало двох помічників Чернишова, він змився за кордон під виглядом службового відрядження. І тепер по скайпу розказує на форумах, що майбутнє України - це люди.

Для розуміння: Чернишов - особистий друг Зеленського і Єрмака. Він - єдиний урядовець, запрошений на ювілей Єрмака на державній дачі Синьогора у 2021 році (гостей туди доправляли гвинтокрилами).

Також Чернишов - єдиний урядовець, який під час карантину був присутній на дні народження Зеленського у 2021 році у квартирі Міндіча - того самого, який розікрав мільйони на трансформаторах для «Харківобленерго» й недавно був затриманий при спробі втекти за кордон. Міндіч вийшов зі СІЗО під заставу 8 млн грн. А Чернишов виступає по скайпу з Чехії.

Міністр по скайпу. Це справжня знахідка для бункерно-незламної влади. Всі, хто крадуть мільйонами, але дружать із Першим, можуть керувати Україною дистанційно. Чому ні? Віртуальна влада, віртуальні герої.

Майбутнє України - це люди, котрим мародери по скайпу розповідають, якими незламними треба бути під ракетними обстрілами."

Остап Дроздов
показати весь коментар
18.06.2025 20:08 Відповісти
А скільки не повернули?!!!!!
показати весь коментар
18.06.2025 21:03 Відповісти
Українцям повернуть понад 1 мільйон гривень за порушення в нарахуваннях за комуналку

Ге ж, ге ж!
А ще я згадую "Квартиру кожній родині до 2000 р!"
А перед тим - "Партія урочисто проголошує: нинішнє покоління радянських людей житиме при комунізмі!"
показати весь коментар
18.06.2025 21:37 Відповісти
кожному?
показати весь коментар
18.06.2025 22:26 Відповісти
Може за опалення?? Я вже десь рік серусь з @блореконструкцією...поки одне досягнення - тепер гаряча вода є у всьому кварталі..тварюки тупі, перерили все, змінили труби й обладнення..а до цього, були відписки - проблеми у мене зі стояком..пдри..

Матюки й скарги камінь точуть..
показати весь коментар
19.06.2025 03:57 Відповісти
От так взяли і повернули!!!
показати весь коментар
18.06.2025 23:47 Відповісти
1 мільон на всіх споживачів в Україні це яка шкала на потужнометрі? А ще цікаво скільки витратили бюджетних коштів щоб виявити ці беспрецедентні зловживання на цілий мільон? ))))
показати весь коментар
19.06.2025 08:12 Відповісти
потрібно рівносильні покарання - не заплатив -тобі пеня і відрізали, а якщо гандони тижнями відключають світло газ і воду і болт забили на ремонт підїздів, де покарання???
показати весь коментар
19.06.2025 14:49 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 