Українцям повернуть понад 1 мільйон гривень за порушення в нарахуваннях за комуналку
Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів із початку цього року провела 98 позапланових перевірок підприємств, які надають житлово-комунальні послуги, і результати перевірок свідчать про наявність системних порушень.
Про це йдеться в повідомленні Держпродспоживслужби.
Основною метою є перевірити, наскільки законно і економічно обґрунтовано формуються, затверджуються та застосовуються тарифи для населення.
"У 86 випадках із 98 (майже 88%) виявлено недотримання вимог законодавства. Найчастіше зловживання фіксувалися щодо водопостачання та водовідведення", – сказано в повідомленні.
Відтак, серед заходів, ужитих Держпродспоживслужбою:
- 42 рішення про накладення штрафів на суму 1,59 млн грн;
- 68 приписів з вимогою усунути виявлені порушення;
- 1,16 млн грн мають бути повернуті споживачам;
- 43 посадові особи притягнуто до адміністративної відповідальності (штрафи на загальну суму 87 тис. грн).
У квітні повідомлялося, що з початку року Держпродспоживслужба провела 36 позапланових перевірок підприємств, що надають житлово-комунальні послуги, і в 32 випадках виявила порушення.
До того Національний банк України прогнозував, що впродовж 2025 року тарифи на газ, електроенергію та гарячу воду не змінюватимуться, утім підвищення можливе вже з 2026 року.
Раніше у Меморандумі про економічну та фінансову політику між Україною та МВФ зазначалося, що уряд України може відновити поступове підвищення тарифів на енергоносії та комунальні послуги вже до завершення повномасштабної війни, після нього підвищення тарифів продовжиться.
