Підвищення тарифів на контейнерні перевезення виштовхне "Укрзалізницю" з цього ринку, – ЗМІ

Підвищення тарифів на вантажні контейнерні перевезення, яке ініціює "Укрзалізниця", спрямоване тільки на підтримку аграріїв, які програють конкуренцію. Але результатом цього підвищення може стати втрата самою УЗ вантажів, які перейдуть на автошляхи, та зупинка розвитку цього важливого сегменту перевезень.

Про це йдеться у аналітиці Центру транспортних стратегій.

"Разом зі зростанням популярності контейнерних перевезень виникла дискусія щодо тарифної політики. "Укрзалізниця" та окремі оператори ринку, які володіють великим парком хоперів-зерновозів, вважають, що нинішні тарифи на контейнерні перевезення створюють несправедливу конкурентну перевагу перед традиційними перевезеннями. Типовий вихід, що запропонували в УЗ – підвищити тарифи на перевезеннях в контейнерах, маса яких перевищує 26 тонн брутто", – пояснюють у Центрі.

Своє рішення державний монополіст аргументує необхідністю вирівнювання умов перевезень між різними видами рухомого складу. Очікується, що такі зміни дозволять державному оператору отримати додаткові доходи та зроблять ринок більш прозорим. Але ця ініціатива викликала обурення контейнерного ринку, вказують у ЦТС.

"Стандартні контейнерні перевезення ніяк не конкурують з перевезенням зерна в хоперах, це стосується виключно спеціалізованих приватних залізничних контейнерів підвищеної місткості, що використовуються для перевезень зерна з України до ЄС. Але ініціатива УЗ може зашкодити перевезенню звичайних морських контейнерів, до того ж вона суперечить стандарту нарахування тарифу на рівні вагону, а не тоннажу", – каже директор Maersk Ukraine Роман Колоянов.

Підвищення тарифів, за оцінками учасників ринку, може не лише виштовхнути вантажі з залізниці на автошляхи, а й знищити економічну привабливість інтермодальних сервісів. У Levada Cargo попереджають: зростання тарифу навіть на 15-30% робить залізничну доставку дорожчою, менш гнучкою та повільнішою порівняно з автотранспортом. Це призведе до втрати десятків тисяч TEU на користь автотранспорту, втрат у розмірі сотень мільйонів гривень для УЗ, терміналів та державного бюджету.

"Утім, йдеться не лише про перехід на автомобілі. Під загрозою – стратегічна мета держави щодо розвитку контейнеризації. Це може стати критичним стримувальним фактором для розвитку ринку, адже підвищення тарифів фактично зупинить розвиток інтермодальних ланцюгів та терміналів", – пише ЦТС.

Опитані Центром експерти переконані: запропоновані зміни в тарифній політиці можуть мати значно ширший вплив, ніж передбачає УЗ. Йдеться не лише про регулювання "балкових" контейнерів, а про ризик зупинки контейнеризації ринку загалом.

"Бізнес демонструє готовність до конструктивного діалогу й визнає необхідність перегляду тарифів. Але формат такого перегляду має бути зваженим, прогнозованим і зрозумілим для ринку. У протилежному випадку держава ризикує втратити довіру до залізничного плеча доставки, відкотити назад досягнення у розвитку інтермодальності й стимулювати перехід вантажів на автошляхи. Це не лише економічно недоцільно, але й суперечить довгостроковим цілям екологічного та сталого транспортного розвитку країни", – резюмували у ЦТС.

Раніше також стало відомо, що "Укрзалізниця" хоче запровадити так звані диференційовані підвищуючі коефіцієнти до залізничних тарифів в українські порти. У Федерації роботодавців транспорту України заявили, що таке підвищення – це штучне вирівнювання умов конкуренції та втручання у економіку, яке відкриває шлях до корупції.