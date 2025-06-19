На кордоні зі Словаччиною тимчасово обмежать пропуск транспорту

Із 19 по 25 червня 2025 року на автомобільному переході "Убля – Малий Березний", що на кордоні зі Словаччиною, тимчасово обмежать рух у зв'язку з технічним обслуговуванням розподільчої системи.

Про це повідомили у Державній митній службі.

Зокрема, за даними словацьких митників, у зазначені дні з 08:00 до 18:00 процес оформлення на цьому КПП буде тимчасово обмежений або ж призупинений.

"Словацька сторона просить водіїв, велосипедистів та пішоходів бути особливо обережними під час перетину державного кордону та дотримуватися вказівок фінансової адміністрації та поліцейських, що чергують", – йдеться у повідомленні.

Водночас можна скористатися найближчими автомобільними прикордонними переходами "Вишне Нємецьке – Ужгород" або "Велке Слеменце – Малі Селменці", призначеними для пішоходів і велосипедистів, а також залізничним прикордонним переходом "Чірна над Тісою – Чоп", згідно з чинним розкладом руху залізниць.

Нагадаємо, наприкінці травня Державна митна служба повідомила, що через виконання будівельних робіт у пункті пропуску "Шегині – Медика" на кордоні з Польщею з 30 травня 2025 року буде зменшено кількість смуг руху для вантажного транспорту в обох напрямках.