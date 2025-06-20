У ЄС хочуть заборонити російським військовим в’їзд до Шенгенської зони
Міністри внутрішніх справ країн Балтії, Північної Європи та Польщі, за результатами зустрічі у Таллінні 19 червня, у спільній заяві підтвердили плани блокувати в'їзд до Шенгенської зони громадянам Росії, які брали участь в агресії проти України.
Як пише ERR, у зустрічі на високому рівні також взяли участь Магнус Бруннер, комісар Європейської комісії з питань внутрішніх справ та міграції, та представник прикордонного агентства ЄС Frontex, передає Європейська правда.
"Є сотні тисяч російських громадян, які воювали проти незалежної європейської держави, і ми повинні зайняти дуже чітку позицію, що ці люди не можуть вільно подорожувати Шенгенською зоною – ми не будемо видавати їм посвідки на проживання, ми не будемо видавати їм візи, тому що вся ця група, яка вбивала і руйнувала там, становить дуже серйозну загрозу безпеці для всіх нас", – заявив міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро.
Читайте також: Казахстан може посилити правила в’їзду для росіян
Заборона на в'їзд до Шенгенської зони для осіб, причетних до агресії, повинна залишатися в силі навіть після закінчення активних бойових дій, наполягають міністри.
Як повідомлялося, влада Латвії заборонила в'їзд громадянам Росії, які мають нерухомість поруч зі стратегічно важливими об'єктами країни.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль