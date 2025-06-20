БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
64 0

У ЄС хочуть заборонити російським військовим в’їзд до Шенгенської зони

Шенгенська зона

Міністри внутрішніх справ країн Балтії, Північної Європи та Польщі, за результатами зустрічі у Таллінні 19 червня, у спільній заяві підтвердили плани блокувати в'їзд до Шенгенської зони громадянам Росії, які брали участь в агресії проти України.

Як пише ERR, у зустрічі на високому рівні також взяли участь Магнус Бруннер, комісар Європейської комісії з питань внутрішніх справ та міграції, та представник прикордонного агентства ЄС Frontex, передає Європейська правда.

"Є сотні тисяч російських громадян, які воювали проти незалежної європейської держави, і ми повинні зайняти дуже чітку позицію, що ці люди не можуть вільно подорожувати Шенгенською зоною – ми не будемо видавати їм посвідки на проживання, ми не будемо видавати їм візи, тому що вся ця група, яка вбивала і руйнувала там, становить дуже серйозну загрозу безпеці для всіх нас", – заявив міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро.

Читайте також: Казахстан може посилити правила в’їзду для росіян

Заборона на в'їзд до Шенгенської зони для осіб, причетних до агресії, повинна залишатися в силі навіть після закінчення активних бойових дій, наполягають міністри.

Як повідомлялося, влада Латвії заборонила в'їзд громадянам Росії, які мають нерухомість поруч зі стратегічно важливими об'єктами країни.

Автор: 

росія (15194) Шенген (53) Євросоюз (5400)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 