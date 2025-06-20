"Укрзалізниця" скасувала заборону на використання іноземних вагонів у вантажоперевезеннях

АТ "Укрзалізниця" скасувала заборону на перевезення вантажів у вагонах, приписаних до іноземних залізниць.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

"Укрзалізниця" затвердила процедуру визначення іноземних вантажних вагонів технічно сумісними з інфраструктурою залізниць України. Це рішення дозволяє впорядкувати питання курсування вагонів нерезидентів територією України", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що фахівці компанії погодили з залізничними адміністраціями суміжних країн технічні аспекти та врегулювали низку організаційних моментів. У результаті цього вже розроблено й затверджено не лише саму процедуру визначення технічної сумісності, але й типову форму договору про організацію курсування іноземних вантажних вагонів територією України.

Водночас скасовуються чинні на сьогодні конвенційні обмеження на їх курсування.

Власники іновагонів матимуть 30 днів із моменту публікації договору, щоб укласти відповідні угоди з "Укрзалізницею" та надати необхідну технічну інформацію для визначення інтероперабельності вагонів – для їхнього подальшого використання у внутрішньому залізничному сполученні.

У міністерстві нагадали, що з 1 березня 2025 року в Україні діяла конвенція, якою було обмежено курсування іноземних вантажних вагонів. Причиною цього стало припинення чинності Угоди про спільне використання вантажних вагонів на просторі колишнього СНД та пов’язаних із нею нормативних документів, що унеможливило подальше застосування вагонів приписки інших держав на українській інфраструктурі.

Як повідомлялося, наприкінці травня Кабінет Міністрів ухвалив рішення виділити Міністерству розвитку громад та територій для "Укрзалізниці" 4,4 млрд грн дотації, зокрема для забезпечення перевезень з територій, де тривають бойові дії.

У лютому Кабмін дозволив "Укрзалізниці" здійснювати капітальні інвестиції без затвердженого фінансового плану на 2025 рік. Серед іншого, кошти підуть на капремонт колій, вагонів і локомотивів – 2 млрд грн, розвиток залізниці на кордоні – 738 млн грн, безпеку та захист персоналу – 213 млн грн, а також завершення старих проєктів – 1,6 млрд грн.