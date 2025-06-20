Корупція в Мінрегіоні: ВАКС арештував столичного забудовника із заставою 100 мільйонів

ВАКС застосував до забудовника, якого слідство вважає організатором злочинної схеми у межах справи про корупцію у Мінрегіоні, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 100 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та ВАКС.

"20 червня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання детектива НАБУ та застосував до столичного забудовника запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів. Як альтернативу суддя визначив йому заставу у розмірі 100 млн грн", – йдеться у повідомленні суду.

Підозрюваного взято під варту в залі суду.

У разі внесення застави, вважатиметься, що до підозрюваного застосований запобіжний захід у вигляді застави. На нього будуть покладені відповідні процесуальні обов’язки, зокрема не відлучатися з міста Києва та Київської області без дозволу правоохоронців, здати усі свої паспорти для виїзду за кордон, носити електронний браслет та інші.

Як пише liga.net, суд заарештував бізнесмена Сергія Копистиру – заступника гендиректора ТОВ "КСМ Груп".

KSM Group (назва компанії – це ініціали Копистири) – великий київський забудовник, що має кілька житлових комплексів у районі станції метро "Теремки": Кришталеві джерела, Феофанія City, Авеню 42, Феофанія Park.

Що відомо про корупцію у Мінвідновлення за часів Чернишова?

Як повідомлялося, минулого тижня НАБУ повідомило про підозру п'яти особам у справі про корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців держави.

Зокрема, підозри в зловживанні службовим становищем, одержанні та наданні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі отримали член правління НАК "Нафтогаз України" Василь Володін, директор з комерційних питань АТ "Укргазвидобування" Максим Горбатюк, колишня директорку держпідприємства "Укркомунобслуговування" Алла Сушон та забудовник Сергій Копистря.

13 червня ВАКС арештував Горбатюка з можливістю внесення 25 млн грн застави.

На час вчинення злочину Володін був держсекретарем Мінгромад, а Горбатюк – радником голови міністерства Олексія Чернишова, який згодом очолив "Нафтогаз", куди перейшли на роботу і його соратники. Зараз Чернишов очолює Міністерство національної єдності і перебуває за кордоном.

За даними слідства, забудовник розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу. Для цього звернувся до топпосадовців Мінрегіону, які створили умови для передачі землі підконтрольному держпідприємству. Воно ж у незаконний спосіб уклало з "потрібною" будівельною компанією інвестиційні договори. При цьому землю та наявні на ній будівлі оцінили майже в п'ять разів дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн.

За даними УП, у цій справі детективи НАБУ планували провести обшук у самого Чернишова, але його скасували на прохання директора Бюро Семена Кривоноса. При цьому Чернишов таємно зустрічався з Кривоносом, пізніше пояснивши цю зустріч обговоренням антикорупційної програми "Нафтогазу". Сам Кривонос причетність до скасування обшуків у Чернишова заперечував.

У НАБУ зазначали, що згаданий забудовник, службова особа будівельної компанії та колишня директорка держпідприємства є обвинуваченими в іншій справі НАБУ і САП щодо спроби підкупу квартирами топпосадовця Міністерства відновлення. Тоді фактичний власник товариства за сприяння керівниці одного з держпідприємств запропонував очільнику Міністерства відновлення неправомірну вигоду у вигляді квартир у зведених ним новобудовах Києва. За це топпосадовець мав залишити в силі укладені з товариством угоди щодо будівництва житлового комплексу на земельній ділянці міністерства та сприяти їх реалізації.

Як відомо, 21 листопада 2023 року НАБУ та САП повідомили у цій справі про підозри двом особам, які пропонували хабар віцепрем’єр-міністру з відновлення Олександру Кубракову. Зокрема, йдеться про забудовника Сергія Копистирю.