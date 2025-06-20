Ворог зруйнував ще два відділення "Укрпошти". ФОТО
У п’ятницю, 20 червня, російські військові атакували пересувне відділення "Укрпошти" на Нікопольщині та розтрощив відділення в Одесі.
Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.
За його словами, внаслідок ворожого удару обійшлося без жертв.
"Автівку надамо нову, поки намагатимемося відремонтувати цю. Послуги надаватимуться. Та й відділення в Одесі теж поновимо – як ми це зробили в Києві", – наголосив Смілянський.
Читайте також: "Укрпошта" закриє частину відділень у прифронтовій Костянтинівці
Як повідомлялося, 17 червня під час масованого обстрілу Києва окупанти знищили два відділення "Укрпошти".
Водночас унаслідок атаки ворога безпілотниками 18 червня знищено відділення "Нової пошти" у Запоріжжі.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль