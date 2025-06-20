"Укртрансгаз" замовив туристичний автобус Iveco за 19 мільйонів

"Укртрансгаз" 16 червня за результатами тендеру замовило ТОВ "Автомобільна компанія "Інтер Авто-Трейдинг" новий автобус за 18,97 млн грн.

Про це свідчать дані в системі "Прозорро", передають Наші гроші.

"Укртрансгаз" отримає туристичний автобус Iveco Bus Evadys H довжиною 12 м виробництва компанії Iveco Czech Republic, a. s. (Чехія) у 2025 році, який має 50 сидінь із водієм.

Автобус має дизельний двигун класу "Євро 6", автоматичну коробку передач, пневматичні підвіски, системи безпеки (зокрема системи виявлення перешкод і помилок водія та попередження й утримування в смузі руху), систему вентиляції та кондиціонування, камеру заднього виду, сидіння з ременями безпеки, а також відеореєстратор, протиковзні ланцюги тощо. Гарантія складає півтора року від поставки або рік чи 150 тис. км пробігу від початку експлуатації.

Договір передбачає аванс у розмірі 50% та оплату решти 50% після поставки.

Закупівля здійснюється за власний бюджет, тобто кошти від господарської діяльності підприємства.

Конкурентом було столичне ТОВ "Коммаш Груп" Івети Жили з автобусом Volvo 9500.

Власниками столичного постачальника "Інтер Авто-Трейдинг" є Юрій Павлов і директор Андрій Шпак, який у 2019 році був кандидатом-самовисуванцем у нардепи по 193 округу на Хмельниччині. Усього з 2017 року переможець отримав підрядів на суму 803,79 млн грн.

