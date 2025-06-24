Фінансовий комітет Ради пропонує розширити програму "5-7-9%" на кредитування оборонної промисловості

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики пропонує розширити програму "Доступні кредити 5-7-9%", зокрема для фінансування оборонно-промислового комплексу, за рахунок неефективних програм.

Про це заявив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

"Однозначно, що обсяги фінансування програми повинні бути збільшеними, насамперед за рахунок уже згаданих неефективних програм Мініекономіки. "5-7-9" – програма, яка показує реальні результати, і на яку є значний попит. Проте важливо також удосконалити саму процедуру отримання кредитів, в тому числі для підприємств оборонно-промислового комплексу", – зазначив Гетманцев.

Він підкреслив, що ОПК може бути одним із драйверів економіки, а доступне кредитування дасть важливий імпульс для подальшого розвитку галузі.

"Ми очікуємо від Нацбанку та Кабміну заходів для нарощування кредитування пріоритетних секторів економіки, малого та середнього бізнесу, забезпечення доступності кредитування, підвищення якості кредитного портфелю, зменшення кредитних ризиків", – зауважив Гетманцев.

Раніше повідомлялося, що в Україні з початку цього року видано вже 29 пільгових кредитів підприємствам оборонно-промислового комплексу на загальну суму 1,57 млрд грн.

На початку червня міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Кабінет Міністрів України найближчим часом звертатиметься до Верховної Ради з пропозицією перегляду державного бюджету на 2025 рік у зв'язку з новими потребами Збройних Сил.

Нагадаємо, в квітні Кабінет Міністрів дозволив аграріям залучати пільгове фінансування за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" на будівництво овочесховищ.