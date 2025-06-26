Сезонні обмеження на дорогах: Водіїв вантажівок попередили про заборону руху у спеку

У зв’язку з підвищенням температури повітря в Україні запроваджують тимчасові обмеження руху для великовагового транспорту вагою понад 24 тонн і навантаженням на вісь понад 7 тонн.

Для збереження дорожнього покриття вантажівкам забороняється рухатися автошляхами, якщо температура повітря перевищує +28 градусів за Цельсієм, повідомляє Держагентство відновлення та розвитку інфраструктури.

"Обмеження не стосуються транспортних засобів, що здійснюють перевезення небезпечних, швидкопсувних вантажів, живих тварин і птиці, а також перевезення, пов’язані із запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій", – зазначається у повідомленні.

У Держагентстві пообіцяли, що на автодорогах загального користування державного значення встановлять відповідні заборонні дорожні знаки та інформаційні щити. А для тимчасової стоянки транспортних засобів радять використовувати майданчики в смугах відведення доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу.

"Умови та режим обмежень переглядатимуться залежно від прогнозованої та фактичної температури повітря. Територіальні підрозділи Укртрансбезпеки та відповідні обласні підрозділи Національної поліції України слідкуватимуть за дотриманням водіями вагових параметрів та вимог", – додали у Держагентстві відновлення.

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Нагадаємо, обмеження руху вантажівок у спекотну погоду передбачені законами "Про дорожній рух" та "Про автомобільні дороги", а також постановою Кабміну № 879 "Про заходи щодо збереження автомобільних доріг загального користування".