Без "тіні" та з 30% "нацкешбеком": Молочники закликають до рівних умов ведення бізнесу

Українські молочні підприємства закликають державу забезпечити рівні умови ведення бізнесу. Зокрема, цьому сприятиме боротьба з тіньовим обігом сировини та "сірим" імпортом, а також оновлення програми "Національного кешбеку".

Про це в інтерв’ю "БізнесЦензору" повідомив виконавчий директор Спілки молочних підприємств України Арсен Дідур.

За його словами, СМПУ просить державу навести ладу з точки зору викривлення конкуренції у молочній галузі. Це, зокрема, допоможе вітчизняній продукції зайняти більшу частку на внутрішньому ринку.

"Бо, наприклад, по сирах імпорт вже сягає 50%. І причина – викривлення конкуренції з боку імпортного сиру, тому що із загального обсягу імпорту близько 20% поставляють нелегальним шляхом. Або завозять в торбах і не сплачують ПДВ, або через контрабандні схеми. Ціна через це значно нижча, тому наш виробник втрачає долю на внутрішньому ринку", – наголошує він.

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Також на цінову ситуацію впливає тіньовий обіг молочної сировини, а саме тієї, каже Дідур, яку виробляє населення.

"Ми не розуміємо, де переробляються їхні 4 млн тонн молока. Давайте припустимо, за європейськими стандартами, що до 25% вони залишають для власного споживання, а де решта – ми не бачимо. Із 4 млн тонн офіційно на промислову переробку заходить лише 400 тис. тонн сировини. Значить, все інше – тіньовий ринок, який виготовляє фальсифіковану продукцію. Звичайно, все це працює без оподаткування та дозвільних документів, але з нижчими цінами, що напряму впливає на легальний бізнес", – пояснив виконавчий директор СМПУ.

На його думку, державі необхідно провести інвентаризацію офіційних дозволів, зробити максимальну простежуваність сировини. У разі, якщо простежити сировину не вийде, то її потрібно заборонити для офіційного продажу.

"Держава може допомогти, і навіть не йдеться про додаткові витрати. Необхідно, щоб держава просто виконала свою роботу в межах своїх повноважень. На цьому ринку мають бути тільки ті, хто платить податки та легально працює", – підкреслив він.

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Крім того, наголошує представник СМПУ, в Україні спостерігається неконкурентні умови щодо державної підтримки.

"Ми ініціювали пропозицію, щоб такі інструменти, як "Національний кешбек", переглянули. Ми підтримуємо програму, але хочемо її удосконалення. Не потрібно всім, потрібно тому, хто дійсно цього потребує, або де держава бачить стратегічні пріоритети. Збільшити кешбек до 30%, але зменшити кількість категорій товарів. Це і буде справжньою державною підтримкою. У молочній галузі такою категорією є тільки сири. Важливо, щоб виробники були підтримані хоча б на рівні паритету з тими ж польськими постачальниками", – наголосив Дідур.

За його словами, збільшення внутрішніх продажів – важливе. Адже це базовий ринок збуту для будь-якого національного виробника.

Детальніше про це читайте у нашому матеріалі: Без торговельного безвізу з ЄС маємо боротися за внутрішній ринок, інакше втратимо галузь, – Спілка молочних підприємств