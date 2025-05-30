Виробництво сиру в Україні впало майже на третину через рекордний імпорт

Через рекордний імпорт сирів українські молочні заводи вже змушені скорочувати виробництво.

Про це йдеться у матеріалі "Сирні заводи України суттєво скорочують виробництво через засилля імпорту. Як врятувати галузь".

Як повідомила БізнесЦензору генеральна директорка ПрАТ "Дубномолоко" (ТМ "КОМО") Агнеса Монашко, унаслідок зростання імпорту відбувається відповідне скорочення частки на ринку сирів українських виробників. А це своєю чергою вже змушує сироварів скорочувати виробництво.

"Так, наприклад, виробництво сиру ТМ "КОМО" вже скоротилось на 30%, аналогічна ситуація і в інших виробників цієї галузі", – зазначила вона.

Як повідомлялося, цього року в Україні рекордно зріс обсяг імпорту сирів. Лише за перший квартал поставки цього продукту з-за кордону зросли на чверть, а подекуди й на 30%.

Якщо наприкінці 2024 року частка імпортних сирів на полицях українських магазинів становила 37%, то наразі вона зросла вже до 50%. Левову частку імпорту, а саме 80%, займає польська продукція.

Під основним ударом опинилися саме тверді та напівтверді сорти сирів, які є традиційними для України та основним продуктом у виробництві вітчизняних підприємств.

На думку експертів, якщо ситуація не зміниться, то частка імпорту до кінця 2026 року може перевищити 60%. Це вдарить по українських заводах та зрештою призведе до їх закриття.