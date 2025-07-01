Наслідки санкцій: У Росії зросли терміни поставок із Казахстану та Грузії через перевірки на митницях, – розвідка

У Росії в червні цього року до 45 діб зросли терміни поставок товарів із Вірменії, Казахстану, Киргизстану та Грузії.

Про це йдеться в повідомленні Служби зовнішньої розвідки України.

Причиною є перевірки на митницях цих держав, особливо продукції подвійного призначення (електроніки, серверного обладнання та автозапчастин).

"Таке посилення контролю пов'язане зі зростанням транзитних обсягів та активізацією Заходу в протидії "сірому імпорту" до Росії", – пояснили в Службі.

Там зазначили, що країни Центральної Азії та Кавказу опинилися під зовнішньополітичним тиском Європейського Союзу та США, що спонукає їх ретельніше перевіряти чутливі вантажі, а Казахстан, попри ключову роль у російських логістичних маршрутах також змушений боротися із "сірим імпортом", що створює додаткові виклики для Росії.

Раніше стало відомо, що, поки президент Росії Владімір Путін вимагає заміщати імпортні товари російськими та ставить за мету опустити частку імпорту у ВВП нижче 17% до 2030 року, міністр економічного розвитку РФ Максим Решетніков хоче збільшувати імпорт.

Як повідомлялося, після введення санкцій проти Росії експорт Вірменії до РФ зріс втричі у 2022 році, а потім подвоївся в період з січня по серпень 2023 року, що стало підставою для звинувачень щодо недотримання країною режиму санкцій Заходу.

У середині червня цього року Казахстан заявив, що готовий посилити правила в'їзду до країни для "іноземців" у відповідь на посилення правил в'їзду в Росії для жителів Казахстану.