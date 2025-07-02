"Нафтогаз" уклав нову угоду з польською Orlen про імпорт газу із США
Група "Нафтогаз" та польська компанія Orlen підписали угоду, що передбачає постачання додаткових 140 млн кубометрів зрідженого природного газу (LNG) зі США в Україну.
Це вже четвертий контракт, укладений між компаніями у 2025 році, повідомляє пресслужба "Нафтогазу".
Загалом у межах підготовки до опалювального сезону Нафтогаз законтрактував у Orlen 440 млн кубометрів.
Газ постачатиметься зі США, проходитиме регазифікацію на терміналі у Свіноуйсьце (Польща) або в Клайпеді (Литва) та транспортуватиметься до України через польську газотранспортну систему.
Як повідомлялося, внаслідок російських ударів по газовидобувній інфраструктурі у лютому 2025 року державне "Укргазвидобування", що входить до складу групи "Нафтогаз", втратило майже 50% потужностей з видобутку газу. Частково його вдалося відновити.
Через це, а також через виснаження запасів газу у сховищах, Україна має суттєво збільшити імпорт газу, розповідав міністр енергетики Герман Галущенко.
Нагадаємо, у квітні Україна завершила сезон відбору газу зі сховищ. Він тривав з 1 листопада, коли в сховищах було 8,32 млрд кубометрів, та завершився 16 квітня на рівні 0,68 млрд кубометрів активного газу – найнижчому за всю історію роботи.
Раніше повідомлялося, що "Нафтогаз України" має багато сценаріїв для проходження наступного опалювального сезону, у тому числі й з обмеженням споживання, але докладатиме зусиль, що не допустити такого розвитку подій.
До того член правління і комерційний директор групи "Нафтогаз" Дмитро Абрамович розповідав, що через виснаження запасів газу у сховищах і падіння власного видобутку внаслідок російських обстрілів, до початку наступного опалювального сезону Україні потрібно імпортувати 4,5-4,6 млрд кубометрів газу.
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