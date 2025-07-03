"Національний кешбек": Українці в травні отримали рекордну суму від початку програми

За травень цього року понад 3,5 млн учасників програми "Національний кешбек" отримали 490 млн грн кешбеку за купівлю українських товарів. Це на 10% більше, ніж у квітні (445 млн грн), і водночас – найбільша сума щомісячних виплат від старту програми у вересні 2024 року.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки.

Загалом за весь час дії програми українці вже отримали від держави близько 2,9 млрд грн кешбеку.

Отримані за програмою кошти можна витратити до кінця 2025 року на комунальні та інші послуги, книжки та ліки, зареєстровані в програмі. Також їх можна спрямувати на благодійність, купити військові облігації або задонатити на Збройні Сили України.

Як повідомлялося, у квітні цього року понад 3,4 млн українців отримали 445 млн грн за програмою "Національний кешбек". Кошти отримали ті, хто накопичив понад 2 грн кешбеку та активував відповідну картку для виплат у застосунку "Дія".

На початку червня Кабінет Міністрів України виділив із резервного фонду державного бюджету 2,4 млрд грн для виплат за програмою "Національний кешбек".

Нагадаємо, раніше голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявляв, що потенціал зростання програми "Національний кешбек" поступово вичерпується, про що свідчить як зменшення середньої виплати коштів на одного учасника програми, так і темпи приєднання до неї виробників.