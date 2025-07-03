"Інтерпайп" став найкращим роботодавцем року за реінтеграцію ветеранів

Компанія "Інтерпайп" Віктора Пінчука стала найкращим роботодавцем 2025 року в номінації "Найкращий кейс реінтеграції ветеранів".

Переможців визначили журнал "ТОП-100. Рейтинги найбільших" та діловий портал Delo.ua.

Церемонія нагородження відбулася 2 липня в рамках щорічної конференції HR Wisdom Summit.

Як зазначається, Патронатна служба "Інтерпайп" за роки війни перетворилася з ініціативної групи на окремий штатний підрозділ. Вона супроводжує кожного мобілізованого та демобілізованого на підприємствах "Інтерпайп".

Патронат охоплює забезпечення ліками та амуніцією, лікування, юридичний та психологічний супровід, реінтеграцію ветеранів та працевлаштування ветеранів з можливістю спеціальної адаптації робочих місць.

Із 9,5 тис. співробітників "Інтерпайп" у силах оборони служать 1070 працівників компанії. 189 ветеранів повернулися до роботи в "Інтерпайп".

У компанії підкреслюють, що особливість їхньої Патронатної служби – в системності наданні допомоги та індивідуальному підході до кожного.

"Будуйте Патронатні служби, бо запізно починати реінтеграцію ветерана після демобілізації. На всіх етапах служби, відновлення, адаптації після звільнення з армії людина має відчувати себе частиною компанії. Так будуються міцні зв'язки, які дозволяють уникнути звільнення після повернення", – розповіла директорка з комунікацій і кураторка Патронатної служби "Інтерпайп" Людмила Новак.

У червні повідомлялося, що українська промислова компанія "Інтерпайп" запустила цифрову платформу, яка дозволяє клієнтам у реальному часі відстежувати виробництво та доставку своєї продукції.

Перед тим стало відомо, що компанія "Інтерпайп" вперше виготовила труби для офшорних робіт та поставила їх клієнту у Туреччині.

До того "Інтерпайп" розпочав поставки труб для проєкту в соляній промисловості в Італії (провінція Піза, регіон Тоскана).