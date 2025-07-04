"Нафтогаз" призначив нового комерційного директора. Хто ним став?

Новим комерційним директором групи "Нафтогаз" призначений Сергій Федоренко.

Попередній комерційний директор "Нафтогазу" Дмитро Абрамович перейде на посаду радника голови правління НАК, повідомляє пресслужба компанії.

Згідно із повідомленням, Федоренко до цього призначення працював на посаді комерційого директора у ПАТ "Укрнафта", де відповідав за купівлю та продаж нафтопродуктів, логістику постачання, трейдинг газу та електроенергії, управління та розвиток мережі АЗС, а також B2B-продажі пального корпоративним клієнтам.

Загалом у нафтогазовій галузі Сергій має понад 10 років досвіду. До "Укрнафти" він працював директором з комерційних питань АТ "Укргазвидобування" (2015-2023), де також був членом правління. Паралельно очолював компанію "Нафтогаз Oil Trading" у 2019–2022 роках. У 2022–2023 роках служив добровольцем у Збройних силах України.

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Нагадаємо, у квітні 2025 року наглядова рада НАК "Нафтогаз України" обрала Сергія Корецького новим головою правління.

До цього, з листопада 2022 року Корецький очолював компанії "Укрнафта" та "Укртатнафта". Із 2013 до жовтня 2018 року він обіймав посаду гендиректора мережі заправок WOG. У жовтні 2018 року він оголосив, що йде з посади, бо хоче зайнятися власними проєктами. Далі він створив мережу кафе під брендом Idealist Coffee.