Ісландська авіакомпанія передала чотири літаки українській SkyUp

Ісландська лоукост-авіакомпанія Play передала частину свого парку літаків українській авіакомпанії SkyUp. Чотири нові борти Airbus A321neo вже виконують рейси з Кишинева, а також польських і румунських міст.

Про це пише avianews.

Для SkyUp, яка активно розвиває присутність на ринку Європейського Союзу, доки українське небо закрите для польотів, нові літаки від Play – це можливість посилити свої позиції у Європі, тоді як для ісландської авіакомпанії – шанс скоротити витрати та стабілізувати своє фінансове становище.

Із осені 2025 року Play повністю відмовиться від польотів до Північної Америки та скоротить кількість рейсів до міст Північної Європи, сфокусувавшись на прямих рейсах із Ісландії за туристичними напрямками в Південній Європі, які традиційно приносять більше прибутку.

Play передає 6 із 10 своїх літаків у лізинг іншим європейським перевізникам. Українська авіакмпанія стала одним із головних клієнтів. Частина бортів отримала змінену ліврею у стилі SkyUp та мальтійську реєстрацію.

Раніше стало відомо, що українська авіакомпанія SkyUp та молдовська S.R.L. Vision Air уклали стратегічну угоду для розширення географії польотів та подальшого зростання та перетворення на глобального авіаперевізника. За умовами угоди, SkyUp може просувати та продавати квитки під власним ім'ям для рейсів, що виконує Vision Air до та з Молдови.

Як повідомлялося, SkyUp Airlines із 16 червня почала виконувати регулярні польоти з двох аеропортів Румунії.

До того стало відомо, що SkyUp Airlines з 27 травня почала виконувати регулярні польоти з двох аеропортів Польщі. Авіакомпанія почала літати з Варшави та Катовіце на курорти Кіпру, Болгарії та Греції. Квитки коштують від 69 до 110 євро в один кінець.