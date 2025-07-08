Експерти визначили ключові кроки для євроінтеграції молочного сектору України

Експерти представили перший драфт дорожньої карти з євроінтеграції молочної галузі України.

Про це йшлося під час робочої онлайн-зустрічі експертів, організованої Комітетом з євроінтеграції Спілки молочних підприємств України (СМПУ) у партнерстві з Асоціацією виробників молока України (АВМ), що відбулася у п’ятницю, 4 липня.

Учаснки зустрічі зосередилися на огляді діяльності робочих груп, які займаються гармонізацією законодавства з вимогами ЄС у сферах гігієни, екологічної стійкості, ринкових механізмів та інших ключових напрямів. Експерти обговорили технічні аспекти імплементації заходів дорожньої карти, що має стати стратегічним планом для галузі. Учасники також обговорили технічні деталі подальшої спільної роботи.

Від початку року над розробкою дорожньої карти з євроінтеграції молочної галузі працюють 11 робочих груп, які проводять детальний порівняльний аналіз європейського та українського законодавства.

У найближчі місяці планується поглиблене вивчення кроків із залученням європейських фахівців, щоб до кінця 2025 року сформувати чіткий план євроінтеграції молочної галузі.

Розробка дорожньої карти інтеграції до ЄС молочного сектору України здійснюється Комітетом з євроінтеграції Спілки молочних підприємств України в партнерстві з Асоціацією виробників молока України за підтримки:

Швейцарії у межах швейцарсько-української програми "Розвиток торгівлі з вищою доданою вартістю в органічному та молочному секторах України" (QFTP), що впроваджується Дослідним інститутом органічного сільського господарства (FiBL, Швейцарія) у партнерстві із SAFOSO AG (Швейцарія);

Посольства Королівства Нідерландів в Україні.

Нагадаємо, під час підписання Меморандуму порозуміння з Європейською молочною організацією на початку травня цього року СМПУ презентувала Комітет з євроінтеграції – майданчик, який об’єднуватиме дії молочного бізнесу щодо євроінтеграції для захисту інтересів української молочної галузі та співпраці з Європою. Детальніше про це читайте за посиланням.