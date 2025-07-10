В Україні дорожчає масло через квотування експорту до ЄС

Із середини червня в Європейському Союзі почало діяти квотування імпорту українського масла, що спричинило зростання цін і на внутрішньому ринку.

Про це повідомляє InfAgro.

Як зазначається, за перші два тижні дії квот українські постачальники використали вже близько 25% від передбаченого обсягу, і попит із боку європейських покупців залишається високим через цінову різницю.

Водночас демпінг в торгівлі українським маслом викликає невдоволення у польських виробників, що може негативно вплинути на переговори щодо подальшого розширення торговельних пільг для України. У Європейській Комісії вже звертають увагу на такі сигнали.

Попри паузу в експорті на початку червня, за попередніми оцінками за червень з України вивезено значно більше масла, ніж у середньому в першому кварталі. Основний драйвер – високі експортні ціни: у ЄС – $7300-7500 за тонну, в Молдову – не менше $7000 за тонну.

У другій половині червня внутрішні ціни на масло також піднялися.

Попри скорочення виробництва порівняно з травнем, у липні очікується випуск масла значно більший, ніж торік.

Як повідомлялося, світовий індекс цін на вершкове масло в червні цього року зафіксував найбільше місячне зростання, збільшившись на 2,8% до нового рекорду в 225 пунктів.

Нагадаємо, Європейський Союз збільшив квоти на імпорт української сільськогосподарської продукції в межах оновленої угоди про вільну торгівлю.