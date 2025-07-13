Київський фунікулер відзавтра закривають на плановий ремонт до 22 серпня

Київський фунікулер із 14 липня до 22 серпня зачинять на щорічний плановий ремонт.

Про це повідомили в "Київпастрансі".

Під час робіт фахівці відремонтують машинну, компресорну і тиристорну залу. Проведуть обстеження рейкової колії та частково замінять шпали.

Також у планах капітально відремонтувати вузли та агрегати вагонів, обладнати машинну залу та провести кузовні роботи.

Перед запуском роботи фунікулера фахівці здійснять статичні та динамічні випробування під навантаженням.

У "Київпастрансі" пояснили, що ремонтні роботи проводять влітку через найменший пасажиропотік. У липні-серпні фунікулером користуються до 2 тис. пасажирів на день, що майже вдвічі менше, ніж в інші сезони.

Як повідомлялося, у Києві з 10 липня та орієнтовно до червня 2026 року перекрили рух пішохідним мостом через вулицю Саперно-Слобідську.

Перед тим повідомлялося, що в Києві з 7 липня до кінця серпня 2025 року частково обмежили рух транспорту Солом'янською площею.

Наприкінці червня стало відомо, що в Києві за 655 млн грн замовили капітальний ремонт мосту біля станції метро "Осокорки" через проспект Миколи Бажана.