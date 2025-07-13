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Київський фунікулер відзавтра закривають на плановий ремонт до 22 серпня

Київський фунікулер відзавтра закривають на плановий ремонт до 22 серпня

Київський фунікулер із 14 липня до 22 серпня зачинять на щорічний плановий ремонт. 

Про це повідомили в "Київпастрансі".

Під час робіт фахівці відремонтують машинну, компресорну і тиристорну залу. Проведуть обстеження рейкової колії та частково замінять шпали.

Також у планах капітально відремонтувати вузли та агрегати вагонів, обладнати машинну залу та провести кузовні роботи.

Перед запуском роботи фунікулера фахівці здійснять статичні та динамічні випробування під навантаженням.

У "Київпастрансі" пояснили, що ремонтні роботи проводять влітку через найменший пасажиропотік. У липні-серпні фунікулером користуються до 2 тис. пасажирів на день, що майже вдвічі менше, ніж в інші сезони.

Як повідомлялося, у Києві з 10 липня та орієнтовно до червня 2026 року перекрили рух пішохідним мостом через вулицю Саперно-Слобідську.

Перед тим повідомлялося, що в Києві з 7 липня до кінця серпня 2025 року частково обмежили рух транспорту Солом'янською площею.

Наприкінці червня стало відомо, що в Києві за 655 млн грн замовили капітальний ремонт мосту біля станції метро "Осокорки" через проспект Миколи Бажана.

Автор: 

Київ (4743) ремонт (1505) фунікулер (30)


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