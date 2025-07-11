Проігнорував загрозу: Посадовцю КМДА повідомили про підозру через аварію між станціями метро "Деміївська" та "Либідська"

Директору одного з департаментів Київської міської державної адміністрації, який, за даними слідства, проігнорував загрозу аварійної ситуації на синій гілці київського метро в грудні 2023 року, повідомили про підозру.

Про це йдеться в повідомленні Національної поліції України.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що посадовець, відповідальний за контроль та координацію діяльності підприємств, мав брати участь у розгляді питань, пов'язаних із виникненням надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

"Попри обізнаність щодо загрози аварійної ситуації, яка могла призвести до руйнування елементів тунельної споруди, він не вжив жодних заходів для її усунення", – повідомили в Нацполіції.

Закриття станцій столичного метро, а також організація дублюючих маршрутів наземним транспортом коштувало бюджету столиці додаткових витрат – понад 164 млн грн.

Слідчі повідомили чиновнику про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України – службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає до п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, в грудні 2023 року між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" в Києві сталася аварійна ситуація, внаслідок якої було порушено герметичність конструкцій тунелю, що спричинило протікання води, потрапляння піску та підтоплення. Тоді в Києві закрили рух поїздів між станціями метрополітену "Либідська" та "Теремки" через затоплення тунелю.

Згодом повідомлялося, що правоохоронці повідомили про підозру в справі про підтоплення тунелю столичного метро двом посадовцям КП "Київський метрополітен" – начальнику служби колії, тунельних споруд і будівель та головному інженеру.

У липні 2024 року науково-дослідна судово-експертна установа завершила дослідження тунелю між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" в Києві та встановила неякісні проєктні рішення та будівництво.

У ніч з 30 на 31 серпня торік оновленою ділянкою між станціями столичного метро "Либідська" – "Деміївська" пройшов перший пробний поїзд. Очікувалося, що ремонтні роботи триватимуть пів року.