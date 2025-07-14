В Україні дешевшає малина, проте ціни на 90% вищі за торішні

Минулого тижня в Україні помітно знизилися ціни на малину через збільшення пропозиції на ринку.

Про це йдеться в повідомленні проєкту EastFruit.

Так, наразі оптові партії малини надходять у продаж по 160-250 грн/кг, що в середньому на 15% дешевше, ніж наприкінці попереднього робочого тижня.

Основною причиною такого стрімкого зниження цін на місцеву малину українські садівники називають збільшення пропозиції цієї ягоди на ринку, оскільки майже всі господарства розпочали збирання врожаю цієї ягоди.

Також свої корективи внесла погода – практично на всій території країни встановилася тепла та сонячна погода, що помітно посприяло якнайшвидшому дозріванню малини.

Водночас малина зараз пропонується до продажу в середньому на 90% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.

При цьому більшість виробників вважають, що ціни продовжать знижуватися й надалі.

Як повідомлялося, ціни на лохину в Україні минулого тижня продовжували стрімко знижуватися – лохина в українських господарствах подешевшала в середньому на 25%.

На початку липня на українському ринку з'явилися перші пропозиції місцевих кавунів цьогорічного врожаю.