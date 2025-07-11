В Україні стрімко знижуються ціни на лохину. За тиждень вона подешевшала на чверть

Ціни на лохину в Україні продовжують стрімко знижуватися – з кінця минулого робочого тижня лохина в українських господарствах подешевшала в середньому на 25%.

Про це йдеться в повідомленні проєкту EastFruit.

На сьогодні лохина продається по 220-380 грн/кг, тоді як ще тижнем раніше ціни не опускалися нижче 300 грн/кг.

За словами виробників, зниження цін відбувається через низку факторів. Так, пропозиція ягоди на ринку порівняно з минулим тижнем збільшилася, оскільки більшість фермерів розпочали масові збори врожаю. Крім того, тиск на ціни чинить присутність на ринку великих обсягів щодо недорогих сезонних фруктів та ягід.

Водночас наразі лохина в Україні коштує в середньому в 2,6 раза дорожче, ніж в аналогічний минулорічний період.

Таку суттєву цінову різницю ключові гравці ринку пояснюють суттєвим зниженням урожайності лохини в українських господарствах через аномальні погодні умови в період дозрівання.

Як повідомлялося, в Україні старт цьогорічного сезону лохини затримався приблизно на 10 днів порівняно з минулим роком через аномальні погодні умови наприкінці весни.

Перед тим стало відомо, що за січень-травень цього року Україна імпортувала 13,3 тис. тонн яблук, груш і айви, витративши на це $15,5 млн. Порівняно з обсягами за весь минулий рік імпорт цих фруктів зріс у 3,1 раза, а витрати на нього ‒ в 2,5 раза.