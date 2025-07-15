США та Україна шукають адміністратора для Інвестиційного фонду відбудови. Чим він займатиметься?

Міжнародна фінансова корпорація розвитку США (DFC) опублікувала запит на інформацію (RFI) для визначення компанії, яка надаватиме послуги з адміністрування Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки України.

Адміністратор Фонду опікуватиметься технічними операціями: бухгалтерським обліком, документацією, обробкою транзакцій і дотриманням регуляторних вимог.

При цьому всі інвестиційні рішення ухвалюватиме виключно Керівна рада Фонду з рівною кількістю представників обох країн.

Водночас публікація RFI є першим етапом відбору кваліфікованого партнера й сама по собі не запускає офіційний тендер.

Кваліфіковані українські компанії також можуть подати свої пропозиції до DFC.

Остаточний вибір постачальника послуг ухвалюватиметься одностайно Керівною радою Фонду, до якого увійдуть по три представники від США та України.

DFC запрошує кваліфіковані компанії надати інформацію про свій досвід у:

обліку та звітності інвестиційних фондів;

забезпеченні регуляторної відповідності, включно з процедурами перевірки клієнтів та протидії відмиванню коштів;

обробці інвестиційних транзакцій та управлінні активами;

впровадженні сучасних технологічних платформ для адміністрування фондів тощо.

Обов'язки постачальника послуг з адміністрування інвестиційного фонду включатимуть:

надання послуг – облік фонду, управління відносинами з обмеженими партнерами (Limited Partners, LP), обробка транзакцій, забезпечення регуляторної відповідності та управління грошовими коштами,

технології та безпека – використання надійної технологічної платформи з потужними функціями безпеки, масштабованістю та можливостями звітування для підтримки операцій фонду,

експертиза команди – залучення кваліфікованих членів команди з досвідом в адмініструванні фондів прямих інвестицій (Private Equity),

відповідність та управління ризиками – впровадження процедур для забезпечення регуляторної відповідності, включно з протоколами протидії відмиванню грошей та перевірки клієнтів, а також управління ризиками фінансових злочинів,

структура оплати та часові рамки – розробка детальної структури та умов оплати послуг адміністратора, а також графіку виконання робіт з чіткими ключовими етапами.

Що відомо про Американсько-Український інвестиційний фонд відбудови

Американсько-Український Інвестиційний фонд відбудови має забезпечити фінансування проєктів у стратегічно важливих секторах української економіки, зокрема видобутку корисних копалин, видобутку вуглеводнів та сфері інфраструктури.

Ключові параметри комерційної угоди між США та Україною:

структура партнерства. Фонд створено як безстрокове партнерство між DFC (американська сторона) та Агентством з питань державно-приватного партнерства (українська сторона). Керівна Рада складається з трьох менеджерів від кожної країни, а діяльність координується чотирма комітетами (з пошуку інвестицій, інвестиційним, адміністративним та аудиторським);

капітальні внески. Початковий капітал формують 50% роялті України від нових та "сплячих" спеціальних дозволів на видобуток вуглеводнів, а також внеску США через DFC та українського початкового внеску. Крім того, поточна військова допомога США буде зарахована на рахунок DFC як умовний внесок у капітал, і будь-яка зі сторін може зробити подальші фінансові внески на рахунок капіталу;

доходи. Увесь прибуток протягом перших 10 років буде реінвестований в українські проєкти (видобуток корисних копалин, енергетика, нафта і газ, логістика), а всі доходи, отримані від українських ліцензій та роялті, повинні бути реінвестовані до того, як вони можуть бути розподілені серед партнерів з обмеженою відповідальністю. У всіх випадках розподіл між партнерами може бути дозволений лише після 2035 року;

права DFC – DFC отримує пріоритетний, але не монопольний доступ: право першого розгляду інвестицій і офтейків та можливість залучати співінвесторів зі США, водночас проєкти можуть паралельно працювати з іншими інвесторами;

аудит прозорість забезпечує щорічний аудит ДАСУ; аудиторський комітет може залучати міжнародних експертів і перевіряти правильність зарахування внесків.

Нагадаємо, 1 травня міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скот Бессент підписали Угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови між урядами України та США. Вона є рамковою, детальні умови роботи фонду визначатимуться окремо.

Уже 8 травня Верховна Рада ратифікувала відповідну рамкову угоду. 23 травня Україна та США завершили необхідні процедури для створення Американсько-українського Інвестиційного фонду.

Також стало відомо, що Україна пропонує розширити інвестиційний мандат Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови на підтримку проєктів у сфері оборонної промисловості.

Детальніше читайте у матеріалі: Україна та США підписали історичну угоду про надра. Що вона передбачає?