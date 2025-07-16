Рада дозволила вводити санкції проти кораблів та літаків. Це торкнеться "тіньового" флоту Росії

Верховна Рада 16 липня ухвалила закон, який дозволяє застосовувати санкції до літаків і кораблів. За нього проголосував 291 депутат.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає LIGA.net.

За підрахунками Головного управління розвідки України, тіньовий флот Росії, який дозволяє їй обходити санкції, налічує щонайменше 1025 суден.

"Чинне законодавство України дозволяє накласти санкції на юридичних і фізичних осіб, але не дає можливості санкціонувати судна, повітряні судна. Запропоновані зміни до законодавства дозволять це змінити, дозволивши накладати санкції на конкретні судна, повітряні судна, що більш ефективно дозволить боротися з РФ в правовому полі", – сказано в пояснювальній записці до відповідного законопроєкту №13020.

Підставою для застосування санкцій буде встановлення факту використання суден і повітряних суден у діяльності, що створює реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України.

Закон набирає чинності наступного дня після публікації.

Раніше повідомлялося з посиланням на звіт компанії Dryad Global, що кількість танкерів "тіньового" флоту Росії зросла з менш ніж 100 танкерів на початку 2022 року до приблизно 300-600 на початку 2025 року, залежно від методу підрахунку.

У середині червня європейські країни, що мають вихід до моря, домовилися вжити подальших заходів, аби протидіяти "тіньовому" флоту Росії.

Перед тим стало відомо, що уряд Австралії запровадив цільові санкції проти 60 суден, пов'язаних із тіньовим флотом Росії, і це перший випадок, коли Австралія запроваджує санкції проти російського тіньового флоту.

Нагадаємо, 10 січня цього року Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США оголосило про запровадження нових санкцій проти "тіньового" флоту танкерів, який дозволяє Росії експортувати нафти в обхід запроваджених країнами "Великої сімки" обмежень.