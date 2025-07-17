Діра у бюджеті РФ збільшується: Ціна російської нафти у рублях досі нижча за план, – Reuters

У першій половині липня середня ціна російської нафти Urals залишилася на рівні 4 701 рубль за барель, що на 11% менше за цільовий показник бюджету Росії на 2025 рік – 5 281 руб./барель).

Про це свідчать розрахунки Reuters на підставі біржових котирувань та офіційного курсу валют.

Головна причина падіння – різке зміцінення рубля, який від початку року укріпився майже на 45% щодо долара США завдяки жорсткій монетарній політиці російського Центробанку. Водночас світові ціни на нафту в доларах знизилися приблизно на 10%, що додатково зменшує рублеву виручку.

За підсумками першого півріччя Міністерство фінансів РФ уже зафіксувало дефіцит 3,69 трлн руб. (близько $47,3 млрд), або 1,7% ВВП – саме стільки уряд спершу планував на весь рік. Раніше у квітні прогноз дефіциту уже був підвищений утричі – з 0,5% до 1,7% ВВП, після того як влада понизила прогноз енергетичних доходів на чверть, очікуючи "тривалої фази низьких цін".

Попри нижчу виручку від експорту енергоносіїв, Москва збільшує витрати на оборону: у бюджеті-2025 частка військових видатків зросте до 6,3% ВВП, що є максимум із часів холодної війни.

В результаті поєднання високих витрат і слабших експортних доходів створює для російських фінансів дворівневий тиск: із боку ринку (дешевша нафта й сильний рубль) та з боку видаткової частини (зростання витрат на ведення війни).

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За прогнозами аналітиків, потенційне збільшення видобутку в межах угоди ОПЕК+ і загальна невизначеність попиту продовжать стримувати котирування нафти, ускладнюючи завдання Москви виконати бюджет-2025 навіть за оновленими, песимістичнішими показниками.

Раніше повідомлялось, що завдяки збереженню санаційного тиску видобуток нафти в РФ продовжує падати.

Водночас на початку тижня країни ЄС поки не досягли згоди щодо зниження ціни на російську нафту.