Санкції працюють: Найбільший виробник телевізорів у РФ не платить зарплати і готується до банкрутства

Завод "Квант" – найбільший постачальник телевізорів для низки російських брендів – з грудня минулого року не виплачує заробітну плату 800 співробітникам.

Борг перед персоналом сягнув 61 млн рублів, що спричинило відкриття кримінального провадження, повідомили у міській прокуратурі місцевим ЗМІ, передає The Moscow Times.

Так, з квітня по липень проти заводу подали 24 судові позови щодо стягнення боргу із зарплат, частину справ призупинено, 15 ще розглядаються досі. При цьому у квітні 2025 року "Квант" повністю зупинив випуск єдиної моделі "імпортозаміщеного" російського телевізора під брендом Irbis через падіння попиту, насамперед із боку держсектору.

Керівництво пов’язує зупинку виробництва з дефіцитом компонентів, оскільки ще в 2024 році китайські постачальники обмежили експорт через ризик вторинних санкцій.

"Навіть продукція з реєстру Мінпромторгу фактично збирається з китайських деталей", – коментує Кирило Скворцов, представник російської STI Group.

Водночас зауважимо, що у 2024-му завод отримав чистий прибуток 3,3 млн руб. при виручці 4,9 млрд (-62%, порівняно із попереднім роком), але вже цьогоріч скоротив штат на 200 працівників.

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Крах компанії "Квант", яка ще у 2022 році входила до топ-виробників споживчої електроніки РФ, показує, наскільки чутливою до імпортних комплектуючих лишається російська цивільна промисловість, яка опиняється на межі банкрутства у випадку проблем з імпортом та падіння держзамовлень.

Раніше повідомлялось, що російським авіабудівникам не вдалося створити аналоги іноземних підшипників та електронної компонентної бази для літаків.

Паралельно з цим, Російські вугільні компанії нарощують збитки і змушені "канібалізувати" обладнання.