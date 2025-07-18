КНДР закрила для росіян передбачений для них пляжний курорт після візиту Лаврова

Національне управління туризму Північної Кореї заявило, що прибережна туристична зона Вонсан-Кальма, яку наприкінці червня відкрили для туристів, тимчасово не приймає іноземних гостей, не уточнюючи подробиць.

Про це пише Bloomberg.

Раніше міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров відвідав курорт і заявив, що Росія "зробить усе", щоб розширити потік російських туристів до Північної Кореї.

КНДР призупинила доступ іноземців до нещодавно відкритої зони відпочинку лише через кілька днів після того, як головний дипломат Росії відвідав цей район.

Пляжний курорт є одним з улюблених проєктів північнокорейського лідера Кім Чен Ина. Кім має приватний особняк на узбережжі, і під час будівництва об'єктів він часто відвідував це місце, щоб контролювати хід робіт на проєкті, який включає близько 7 тис. номерів у розкішних готелях та приватних віллах, відкритий аквапарк та аеропорт.

Туризм є важливим джерелом доходу для режиму Кіма, що постраждав від санкцій, але країна дозволяє лише невелику кількість туристів із Росії з моменту послаблення пандемічних обмежень на кордоні. Північнокорейська влада пильно стежить за іноземними відвідувачами, які зазвичай зобов'язані зупинятися в житлі, призначеному для іноземців, та обмежені в пересуванні по країні.

Не зовсім зрозуміло, чому Північна Корея вирішила обмежити доступ іноземців до курортної зони, але деякі аналітики кажуть, що проєкт ще потрібно допрацювати.

Як повідомлялося, наприкінці червня цьогоріч у Північній Кореї відкрили курорт для росіян поряд із колишнім ракетним полігоном.

Проте більшість готелів на новому пляжному курорті Вонсан у Північній Кореї залишаються недобудованими, незважаючи на офіційне відкриття.

Згодом стало відомо, що росіянам пропонують відпочинок у КНДР вдвічі дорожче, ніж у Туреччині.