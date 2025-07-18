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Новини
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КНДР закрила для росіян передбачений для них пляжний курорт після візиту Лаврова

КНДР закрила для росіян відкритий для них пляжний курорт після візиту Лаврова

Національне управління туризму Північної Кореї заявило, що прибережна туристична зона Вонсан-Кальма, яку наприкінці червня відкрили для туристів, тимчасово не приймає іноземних гостей, не уточнюючи подробиць.

Про це пише Bloomberg.

Раніше міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров відвідав курорт і заявив, що Росія "зробить усе", щоб розширити потік російських туристів до Північної Кореї.

КНДР призупинила доступ іноземців до нещодавно відкритої зони відпочинку лише через кілька днів після того, як головний дипломат Росії відвідав цей район.

Пляжний курорт є одним з улюблених проєктів північнокорейського лідера Кім Чен Ина. Кім має приватний особняк на узбережжі, і під час будівництва об'єктів він часто відвідував це місце, щоб контролювати хід робіт на проєкті, який включає близько 7 тис. номерів у розкішних готелях та приватних віллах, відкритий аквапарк та аеропорт.

Туризм є важливим джерелом доходу для режиму Кіма, що постраждав від санкцій, але країна дозволяє лише невелику кількість туристів із Росії з моменту послаблення пандемічних обмежень на кордоні. Північнокорейська влада пильно стежить за іноземними відвідувачами, які зазвичай зобов'язані зупинятися в житлі, призначеному для іноземців, та обмежені в пересуванні по країні.

Не зовсім зрозуміло, чому Північна Корея вирішила обмежити доступ іноземців до курортної зони, але деякі аналітики кажуть, що проєкт ще потрібно допрацювати.

Як повідомлялося, наприкінці червня цьогоріч у Північній Кореї відкрили курорт для росіян поряд із колишнім ракетним полігоном.

Проте більшість готелів на новому пляжному курорті Вонсан у Північній Кореї залишаються недобудованими, незважаючи на офіційне відкриття.

Згодом стало відомо, що росіянам пропонують відпочинок у КНДР вдвічі дорожче, ніж у Туреччині.

Автор: 

КНДР (124) курорт (41) росія (14696) туризм (795)


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Топ коментарі
+4
Правильно, надо сперва пляж от конских яблок убрать.
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18.07.2025 17:47 Відповісти
+2
Ору з оленів!
Воно 9 днів чимчікувало паровозом через усю Немиту, щоб на халяву пожерти собачатини Кіма по профспілковій путьовці, а тут фуяк, а на весь курор амбарний замок вісить.
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18.07.2025 17:55 Відповісти
+2
Це яким мазохістом треба бути, щоб із всього туристичного світу вибрати Кіма.
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18.07.2025 18:19 Відповісти
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Відмовлятися від смаженого собаки не можна, кровна образа.
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18.07.2025 17:44 Відповісти
Ви знаєте ,як готують собачатину ? Собаку живцем забивають палкою ,щоб внутрішньо кров розтіклась по всіх органах,по мясі,тоді вона ніжніший має смак,.
Ось такі делікатеси,пропонують туристам.
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18.07.2025 18:26 Відповісти
Правильно, надо сперва пляж от конских яблок убрать.
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18.07.2025 17:47 Відповісти
Навпаки! Насипать "квадратно-гніздовим" методом по всій території курорту! А ще коров'ячих "млинців" порозкладати на вільних місцях ланшафту. Організувати раз на день прорив каналізаційного колектору з витіком фекалій в море біля пляжу.
Якщо цього не зробити, то московити будуть вважати, що і в КНДР їх не ******* і хочуть спокусити "західними цінностями".
Ну і кожна фраза обслуговуючого персоналу повинна закінчуватись словами "іди на йух", "бл@", "не пи@ди", "зає@ісь" (в залежності від контексту).
А для навчання і організації "духу московії" потрібен час...
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18.07.2025 18:09 Відповісти
В общем, тут не так важно, удастся ли лаптям загнать в КНДР свою публику или нет, суть здесь в другом. Ын топнул своей толстой ножкой, облаченной в «штаны-труба», как в москве начался переполох, извинения и оправдания и массовый загон стад своих «курортников». То есть, тут уже выстраивается новая линия вассальной зависимости уже даже не от Китая, а от КНДР. В таком случае, открытым остается только один вопрос: это уже величие или еще не совсем? https://dl-news.defence-line.org/?p=63962
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18.07.2025 18:31 Відповісти
Виявили кінський лишай
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18.07.2025 17:50 Відповісти
Ору з оленів!
Воно 9 днів чимчікувало паровозом через усю Немиту, щоб на халяву пожерти собачатини Кіма по профспілковій путьовці, а тут фуяк, а на весь курор амбарний замок вісить.
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18.07.2025 17:55 Відповісти
Навіть для корейців руцькій мір це лайно. І це вони ще не бачили, як поводять себе руцькіє на курортах в інших країнах.
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18.07.2025 18:08 Відповісти
Це яким мазохістом треба бути, щоб із всього туристичного світу вибрати Кіма.
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18.07.2025 18:19 Відповісти
так трагедія для русько турісто
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18.07.2025 18:19 Відповісти

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