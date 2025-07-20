БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
47 2

В Україні створять платформу для моніторингу якості питної води. Як вона працюватиме?

ЧастинВ Україні створять платформу для моніторингу якості питної водиа Херсона залишилась без водопостачання через аварію на мережі

Міністерство розвитку громад і територій України спільно з ЮНІСЕФ розроблятимуть інформаційно-аналітичну платформу моніторингу якості питної води.

Інформаційна платформа стане цифровим інструментом, який дозволить здійснювати комплексний державний моніторинг у сфері водопостачання – з єдиним підходом до збору, обробки, аналізу та візуалізації даних по всій країні, повідомляє пресслужба Мінгромад.

У міністерстві наголосили, що платформа охоплюватиме як показники якості питної води, так і надійність та доступність послуг водопостачання і водовідведення, а також аудит технічного стану об'єктів інфраструктури.

Серед основних функцій майбутньої платформи:

  • автоматизований збір та обробка даних від органів влади, постачальників послуг та лабораторій;
  • інтеграція з іншими державними реєстрами та інформаційними системами;
  • виявлення можливих аварійних ситуацій та оперативне реагування на них;
  • аналітика і формування звітності для органів управління;
  • забезпечення прозорості та підзвітності даних.

Як повідомлялося, раніше колишній прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що потреби на реконструкції в сфері водопостачання та водовідведення в Україні сягають $11 млрд.

Голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Сергій Сухомлин також заявляв, що внаслідок серйозних змін клімату вже у найближчі десятиріччя Україна може стикнутися із проблемою забезпечення водою великих міст, зокрема на півдні країни.

Автор: 

моніторинг (75) ЮНІСЕФ (17) вода (243) Міністерство розвитку громад і територій (67)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Давненько здається було, що якщо дивитись по нормах ЄС, то у нас питної води взагалі немає. А та бурда, що згідно ДСТУ називається питною водою, не пройде ні одну європейську перевірку.
показати весь коментар
20.07.2025 13:54 Відповісти
Так з кранів тече технічна вода але за ціною питної. Необхідність знизити ціну на таку воду поставило на вуха уряд. Довго ще будуть пересічні чекати вступу до ЄС з його стандартами.
показати весь коментар
20.07.2025 17:36 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 