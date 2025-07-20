В Україні створять платформу для моніторингу якості питної води. Як вона працюватиме?

Міністерство розвитку громад і територій України спільно з ЮНІСЕФ розроблятимуть інформаційно-аналітичну платформу моніторингу якості питної води.

Інформаційна платформа стане цифровим інструментом, який дозволить здійснювати комплексний державний моніторинг у сфері водопостачання – з єдиним підходом до збору, обробки, аналізу та візуалізації даних по всій країні, повідомляє пресслужба Мінгромад.

У міністерстві наголосили, що платформа охоплюватиме як показники якості питної води, так і надійність та доступність послуг водопостачання і водовідведення, а також аудит технічного стану об'єктів інфраструктури.

Серед основних функцій майбутньої платформи:

автоматизований збір та обробка даних від органів влади, постачальників послуг та лабораторій;

інтеграція з іншими державними реєстрами та інформаційними системами;

виявлення можливих аварійних ситуацій та оперативне реагування на них;

аналітика і формування звітності для органів управління;

забезпечення прозорості та підзвітності даних.

Як повідомлялося, раніше колишній прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що потреби на реконструкції в сфері водопостачання та водовідведення в Україні сягають $11 млрд.

Голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Сергій Сухомлин також заявляв, що внаслідок серйозних змін клімату вже у найближчі десятиріччя Україна може стикнутися із проблемою забезпечення водою великих міст, зокрема на півдні країни.