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Влада Білорусі штрафуватиме магазини за відсутність картоплі

Влада Білорусі штрафуватиме магазини за відсутність картоплі

На національному інтернет-порталі Білорус опубліковано закон, який вводить покарання для магазинів за відсутність картоплі в продажу. Закон уже підписано самопроголошеним президентом Білорусі Александром Лукашенком.

Про це пише Belsat.

Закон набирає чинності наступного дня після офіційного опублікування та вводить штрафи від 5 до 200 базових величин (цього року це 210-8400 білоруських рублів, тобто від $64 до $2568) за непоставки чи недопоставки плодоовочевої продукції зі стабілізаційних фондів.

Видання нагадує, що місяць тому Лукашенко підписав "антидефіцитний" указ, який дає право торговим мережам брати пільгові кредити під 3% річних, щоб авансом заплатити за ще невирощені овочі – картоплю, капусту, моркву, буряк, цибулю та яблука, – які мають бути у торгівлі в міжсезонний період. Для картоплі, моркви та буряків цей час з 15 листопада по 31 травня, для капусти, цибулі та яблук – з 15 листопада по 30 квітня.

Указ зобов'язував постачальників та магазини забезпечити наявність цих овочів та яблук у міжсезонний період, інакше – "відповідальність відповідно до законодавчих актів".

На думку Лукашенка, картопля в Білорусі зникала через те, що власники торгових мереж навмисно приховували її, щоб показати неефективність управління Лукашенка, але "силовики з наручниками зуміли подолати кризу".

Наприкінці травня цього року Лукашенко доручив вирощувати стільки картоплі, щоб задовольнити попит як у Білорусі, так і в Росії.

Перед тим повідомлялося, що Росія та Білорусь цьогоріч стикаються з серйозними проблемами на ринку картоплі, яка є основним продуктом харчування для місцевих споживачів, – ціни на неї сягнули рекордних рівнів і продовжують зростати.

Автор: 

Білорусь (1597) Лукашенко Олександр (241) магазин (294) продукти (797) торгівля (946) штраф (1140)


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Та чого з ними панькатись? До вищої міри негідників!
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20.07.2025 15:30 Відповісти
Щойно вернувся з Польщі. За акційною ціною в гіпермаркеті Щеціна кіло картоплі коштує 95 грошей. Це менше 11 гривень. В Сільпві Хльницького така ж картопля продається по 27 грн. Не такий вже неправильний Лукашенко що дбає про другий хліб для народу. Зеленому в київському бункері варто було б знати як виживають пересічні пенси під його пануванням
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20.07.2025 16:02 Відповісти
Дорулився бацька шо в Білорусі картопля пропала...
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20.07.2025 17:11 Відповісти

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