БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
3 598 21

Росія та Білорусь стикаються з рекордними цінами на картоплю. Раніше вона була одним із найдешевших продуктів

Росія та Білорусь стикаються з рекордними цінами на картоплю

Росія та Білорусь цьогоріч стикаються з серйозними проблемами на ринку картоплі, яка є основним продуктом харчування для місцевих споживачів, – ціни на неї сягнули рекордних рівнів і продовжують зростати.

Про це пише аналітична платформа EastFruit.

При цьому картопля традиційно була одним із найдешевших джерел калорій для росіян і білорусів, особливо для бідних верств населення.

У Росії спостерігається безпрецедентне зростання цін на картоплю: від початку року роздрібні ціни підскочили на 52%, досягнувши рекордного рівня в 85-130 руб. ($1-1,6) за кілограм. Зараз більша частина картоплі на полицях російських супермаркетів імпортується з Єгипту, Пакистану, Китаю та інших країн.

Водночас, оскільки Росія заборонила імпорт картоплі та інших продуктів із країн Європейського Союзу, США, України та багатьох інших великих світових виробників, вона обмежена поставками від віддалених постачальників.

У Білорусі тим часом також спостерігається внутрішній дефіцит і зростання цін на картоплю. Зараз картопля коштує в середньому 5 білоруських рублів ($1,53) за кілограм. Споживачі повідомляють про труднощі з пошуком якісної картоплі, а доступні запаси часто дрібні та пошкоджені.

Цей дефіцит у Білорусі пов'язаний із державним регулюванням цін, через яке виробникам невигідно продавати картоплю на внутрішньому ринку. У результаті багато фермерів експортують свою продукцію до Росії, де вони можуть отримати вищі ціни.

Ця динаміка викликала суспільне невдоволення, що змусило самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка публічно прокоментувати проблему. Він визнав її існування, пояснивши все збільшенням експорту до Росії та суперечливими ціновими очікуваннями між споживачами та фермерами.

Середня роздрібна ціна картоплі в Росії станом на кінець квітня досягла 84,7 руб. за кілограм. Від початку року картопля в РФ подорожчала на 27,9 руб. за кг, або 49%, а річне зростання цін досягло 173% і стало рекордним за весь час доступної відкритої статистики (з 2002 року).

Раніше стало відомо, що в першому кварталі 2025 року імпорт картоплі з Китаю до Росії сягнув майже $11 млн, що у 25 разів більше, ніж роком раніше.

У грудні минулого року президент РФ Владімір Путін заявив, що зростання ціни на продукти в Росії пов'язане з тим, що росіяни збільшили їхнє споживання.

Перед тим повідомлялося, що в Росії пропонують ввести продуктові картки, які були в СРСР.

Автор: 

Білорусь (1599) продукти (820) росія (14915) ціни (3661)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Згадався гумор про дефіцит піска у Сахарі,коли туди прийде совок.
показати весь коментар
14.05.2025 09:17 Відповісти
+9
Кацапи , щоб ви всі скопом поздихали від голоду , -
досить забруднювати повітря на землі 😠
показати весь коментар
14.05.2025 09:26 Відповісти
+3
Це дуже добре. Тим більше, що останнім часом вона у нас значно подешевшала!
показати весь коментар
14.05.2025 09:17 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це дуже добре. Тим більше, що останнім часом вона у нас значно подешевшала!
показати весь коментар
14.05.2025 09:17 Відповісти
Ну у нас вона по баксу ніколи і не була... Максимум гривень 35
показати весь коментар
14.05.2025 09:27 Відповісти
Якщо мінімальну зарплату в обох країнах розділити на ціну картоплі, то результат сумний. А мінімальну пенсію ...
показати весь коментар
14.05.2025 09:42 Відповісти
Ну якщо об'єктивно, то в 2024 всюди був неврожай картоплі (окрім деяких сортів). У ЄС вона ж теж подорожчала... Просто у кацапні найбільш відчутне зростання
показати весь коментар
14.05.2025 09:53 Відповісти
До мінімальної пенсії є ще город.
показати весь коментар
14.05.2025 09:56 Відповісти
по 35 майже ніде нема, стабільно 40
показати весь коментар
14.05.2025 10:01 Відповісти
Це де? На днях брав по 29... Молода лежала поруч по 34
показати весь коментар
14.05.2025 10:14 Відповісти
Дніпропетровщина, в АТБ по 31 чи 32, але на неї навіть дивитися страшно, на ринках усюди мінімум 35, а майже всюди 40
показати весь коментар
14.05.2025 10:32 Відповісти
Ну от якраз в АТБ у нас у Києві по 29. Якість - як коли, я нормальну брав, на наступний день погана була.
показати весь коментар
14.05.2025 10:37 Відповісти
вчора закупався продуктами, картопля 5кг - 200грн., морква 1кг - 50грн., цибуля 2кг - 60грн., капуста 1,5кг - 75грн., огірки 1кг - 75грн., редиска кг 45грн., олія 1л. - 80грн., масло вершкове 200г - 100грн., ковбаса палка 0,5 кг - 180 грн., курка філе 1,5кг - 250 грн., хліб, молоко, сир, і ще там якісь дрібниці... - вийшло десь 2000 грн. - ціни дуже "радують"... не розумію що робити пенсіонерам з 2,5 - 3 тис. пенсії...
показати весь коментар
14.05.2025 12:31 Відповісти
Згадався гумор про дефіцит піска у Сахарі,коли туди прийде совок.
показати весь коментар
14.05.2025 09:17 Відповісти
Кацапи , щоб ви всі скопом поздихали від голоду , -
досить забруднювати повітря на землі 😠
показати весь коментар
14.05.2025 09:26 Відповісти
От шо за порівняння? ...станом на кінець квітня досягла 84,7 руб. за кілограм... Якщо взяти по банківському курсу то у нас ціна майже така сама. 30 грн = 67 срублів
показати весь коментар
14.05.2025 10:03 Відповісти
по 30 нормальної картоплі не бачив, в АТБ страшна як смерть 31 чи 32 грн.
показати весь коментар
14.05.2025 10:33 Відповісти
Так і є. Берем тільки на суп. І то тільки якщо якийсь дозволяє використовувати більш 50%.
показати весь коментар
14.05.2025 10:12 Відповісти
Вони ще наші ціни не бачили.
показати весь коментар
14.05.2025 10:14 Відповісти
На фига, така новина??? Уже завезли з Азии за петродоллары, то не э проблема для Рашки
показати весь коментар
14.05.2025 10:16 Відповісти
Класіка. Коли кацап зубожіє - він купує найдешевший хавчик - картоплю та яйця. Що із-за дефіцита починають стрімко зростати.
Ждемо подорожчання на кацапії лободи, кори та бояри...
показати весь коментар
14.05.2025 13:42 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 