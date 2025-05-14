Росія та Білорусь стикаються з рекордними цінами на картоплю. Раніше вона була одним із найдешевших продуктів

Росія та Білорусь цьогоріч стикаються з серйозними проблемами на ринку картоплі, яка є основним продуктом харчування для місцевих споживачів, – ціни на неї сягнули рекордних рівнів і продовжують зростати.

Про це пише аналітична платформа EastFruit.

При цьому картопля традиційно була одним із найдешевших джерел калорій для росіян і білорусів, особливо для бідних верств населення.

У Росії спостерігається безпрецедентне зростання цін на картоплю: від початку року роздрібні ціни підскочили на 52%, досягнувши рекордного рівня в 85-130 руб. ($1-1,6) за кілограм. Зараз більша частина картоплі на полицях російських супермаркетів імпортується з Єгипту, Пакистану, Китаю та інших країн.

Водночас, оскільки Росія заборонила імпорт картоплі та інших продуктів із країн Європейського Союзу, США, України та багатьох інших великих світових виробників, вона обмежена поставками від віддалених постачальників.

У Білорусі тим часом також спостерігається внутрішній дефіцит і зростання цін на картоплю. Зараз картопля коштує в середньому 5 білоруських рублів ($1,53) за кілограм. Споживачі повідомляють про труднощі з пошуком якісної картоплі, а доступні запаси часто дрібні та пошкоджені.

Цей дефіцит у Білорусі пов'язаний із державним регулюванням цін, через яке виробникам невигідно продавати картоплю на внутрішньому ринку. У результаті багато фермерів експортують свою продукцію до Росії, де вони можуть отримати вищі ціни.

Ця динаміка викликала суспільне невдоволення, що змусило самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка публічно прокоментувати проблему. Він визнав її існування, пояснивши все збільшенням експорту до Росії та суперечливими ціновими очікуваннями між споживачами та фермерами.

Середня роздрібна ціна картоплі в Росії станом на кінець квітня досягла 84,7 руб. за кілограм. Від початку року картопля в РФ подорожчала на 27,9 руб. за кг, або 49%, а річне зростання цін досягло 173% і стало рекордним за весь час доступної відкритої статистики (з 2002 року).

Раніше стало відомо, що в першому кварталі 2025 року імпорт картоплі з Китаю до Росії сягнув майже $11 млн, що у 25 разів більше, ніж роком раніше.

У грудні минулого року президент РФ Владімір Путін заявив, що зростання ціни на продукти в Росії пов'язане з тим, що росіяни збільшили їхнє споживання.

Перед тим повідомлялося, що в Росії пропонують ввести продуктові картки, які були в СРСР.