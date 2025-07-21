Німецька компанія інвестувала в українського виробника дронів Frontline

Індустрія дронів

Німецький виробник розвідувальних дронів Quantum Systems із виробництвом в Україні інвестував в український оборонний стартап Frontline.

Інветор отримав 10% акцій із можливістю збільшити частку до 25% протягом року, пише українська редакція Forbes.

Frontline з 2023 року розробляє дрони-бомбери, дрони для розвідки й бойову турель. За два роки існування український стартап сукупно залучив близько $1 млн інвестицій від культового європейського акселератора Startup Wise Guys, українських фондів Angel One, Nezlamni тощо.

Суму угоди Quantum Systems і Frontline не розголошують. Хоча співрозмовники Forbes кажуть, що йдеться про близько $1 млн, таким чином, можлива оцінка компанії – $10 млн.

"Інвестували на ринкових умовах з урахуванням виторгу, контрактів, темпів зростання і потенціалів масштабування", – зазначив у коментарі виданню директор українського підрозділу Quantum Systems Олександр Бережний, не розкриваючи суму й оцінку.

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Найвідоміший продукт німецької Quantum Systems – розвідувальний дрон літакового типу Vector. Компанія почала свій шлях в Україні з безкоштовних постачань цих дронів Силам оборони України навесні 2022 року.

Ключові продукти Frontline мультироторні безпілотники: розвідувальний Zoom та ударний і логістичний дрон Linza. У портфоліо також гранатометна турель "Буря".

Інвестиція у Frontline – частина стратегії Quantum Systems зі збільшення інвестицій в Україну, після того, як компанія отримала статус єдинорога, впевнений Олесь Худоба з інвесткомпанії Double Tap Investments. Це сталося в травні цього року після залучення 160 млн євро.

За словами директора українського підрозділу Quantum Systems Олександра Бережного, компанія розглядає ще кілька проєктів для співпраці та готова виступати в Україні стратегічним партнером. Місце для синергії – дрони ближнього радіуса дії від Frontline і великої дальності від Quantum Systems, каже Бережний.

"Зможемо закривати всю глибину розвідки", – зауважує він.

Ще один напрям співпраці – заміна китайських компонентів на більш стабільні й економічно доцільні рішення з Європи.

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Нагадаємо, держпідприємство "Агентство оборонних закупівель" (АОЗ) Міноборони, яке займається придбанням озброєння та військової техніки на потреби Сил оборони України, вже законтрактувало три компанії, які виробляють дрони-перехоплювачі, повідомив директор АОЗ Арсен Жумаділов.

Також Жумаділов уточнив, що загальна виробнича спроможність українських виробників FPV-дронів у 2025 році становить орієнтовно від 8 до 10 млн виробів на рік. Однак держава ж цьогоріч планує викупити орієнтовно від 4 до 4,5 млн дронів – кількість частково залежатиме від наявності фінансового ресурсу.