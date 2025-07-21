Наслідки санкцій: Китайські картки одного з найбільших російських держбанків перестали працювати в Європі

Банківські картки китайської платіжної системи UnionPay, випущені "Россельхозбанком", одним із найбільших державних банків РФ, перестали працювати на території 27 країн Європейського Союзу.

Про це повідомили в пресслужбі банку, передає The Moscow Times.

У "Россельхозбанку" заявили, що "тимчасові" обмеження діють в Австрії, Бельгії, Болгарії, Угорщині, Німеччині, Греції, Данії, Ірландії, Іспанії, Італії, Кіпрі, Латвії, Литві, Люксембурзі, Мальті, Нідерландах, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччині, Словаччині, Чехії, Швеції та Естонії.

При цьому карти UnionPay продовжують функціонувати в Туреччині, Катарі, Індії, Південній Кореї, ОАЕ, Таїланді, Сербії, Малайзії, Узбекистані та інших країнах.

Наприкінці 2024 року за кордоном перестали працювати картки UnionPay російського "Газпромбанку". Також про можливі проблеми з обслуговуванням таких карт попереджали у "Примсоцбанку" та ВТБ.

Обмеження відбулися після внесення російських банків до списків санкцій США та ЄС.

Євросоюз ввів санкції проти "Россельхозбанку" та відключив його від SWIFT у червні 2022 року в рамках шостого санкційного пакету. Раніше карти UnionPay у Росії випускали понад 10 банків. Після потрапляння більшості з них під американські санкції залишилися лише дві кредитні організації, які продовжують емісію таких карток – "Россельхозбанк" та "Азійсько-Тихоокеанський банк".

Минулого тижня ЄС оголосив список із 22 російських банків, проти яких було введено обмеження в рамках нового 18 пакету санкцій, спрямованого на скорочення експортних доходів Кремля.

На початку липня стало відомо, що Центробанк Росії запропонував обмежити термін дії карток платіжних систем, які не входять до його реєстру. Серед них – карти провідних міжнародних платіжних систем Visa і Mastercard, що залишилися у росіян, випущені до розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України.

Нагадаємо, Комітет постійних представників країн ЄС (Coreper) на позачерговому засіданні вранці у п'ятницю, 18 липня, погодив 18 пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії.

До схваленого країнами ЄС пакета санкцій проти Росії увійшли заходи, що мають завдати додаткового удару по російській нафтовій промисловості, а також по фінансовому сектору.