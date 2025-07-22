Українські молочники використають досвід Франції для саморегулювання галузі. Що передбачається?

В офісі Спілки молочних підприємств України відбулася зустріч із Жаном Лянотом (Jean Lanotte) – радником з сільського господарства Посольства Франції в Україні та Молдові.

У зустрічі взяли участь представники компанії "Данон Україна", а також керівництво СМПУ, зокрема виконавчий директор Арсен Дідур, заступник виконавчого директора Дмитро Стріховський, координаторка Комітету СМПУ з євроінтеграції Єлизавета Святківська, повідомили у пресслужбі Спілки.

"Учасники зустрічі обговорили французький досвід створення та функціонування міжгалузевої молочної організації CNIEL та можливість адаптації і впровадження ефективних міжгалузевих практик. Був розглянутий досвід CNIEL у саморегулюванні молочної галузі, яке є ключовим для виконання Україною євроінтеграційних зобов’язань та формування прозорого ринку молока", – повідомили в СМПУ.

Також під час зустрічі обговорювалися перспективи створення в Україні аналогічної міжгалузевої організації для сприяння гармонізації стандартів та зміцнення співпраці в ланцюзі "виробник-переробник-ритейл".

"Зустріч стала важливим кроком у налагодженні партнерства та планування подальшої співпраці з CNIEL. Разом ми працюємо над розвитком молочного сектору України для забезпечення його сталого та прогнозованого розвитку", – наголосили в СМПУ.

Читайте також: Розрахунки ритейлу з виробниками харчових продуктів хочуть урегулювати законом. Чи буде з цього толк?

Французька міжгалузева організація молочної промисловості (CNIEL) – це організація, визнана французькими та європейськими державними органами, яка об’єднує учасників французького молочного сектору: виробників молока, кооперативи та приватні компанії.

CNIEL прагне сприяти економічному розвитку сектору, полегшувати відносини між виробниками та переробниками, а також просувати молоко та молочні продукти.