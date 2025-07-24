У Києві відзавтра до понеділка обмежать рух вантажівок через спеку

У Києві з 25 до 28 липня обмежуватимуть рух великовагового автотранспорту через прогнозовану спеку. Час дії обмежень будуть встановлювати відповідно до температурного режиму.

Про це повідомили в комунальній корпорації "Київавтодор".

За прогнозами Укргідрометцентру, з 25 до 28 липня у столиці в денний час доби очікується підвищення температури повітря понад 28°С та вище.

Для збереження дорожнього покриття на вулицях і дорогах міста в цей період обмежать рух для транспортних засобів загальною вагою понад 24 тонн і навантаженням на вісь понад 7 тонн.

Дотримання цих обмежень контролюватиме Управління патрульної поліції в Києві.

Раніше повідомлялося, що в зв'язку з підвищенням ризику виникнення дорожньо-транспортних пригод та сезоном збору сільськогосподарських культур "Укртрансбезпека" розпочала посилені заходи з виявлення правопорушень в Одеській та Миколаївській областях.

До того стало відомо, що в травні в Україні почала працювати система "єІнспектор" – цифровий механізм перевірки комерційного транспорту – для рейдових перевірок на дорозі інспекторами "Укртрансбезпеки".