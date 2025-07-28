В Україні почали дорожчати огірки, проте ціни на 24% нижчі за торішні

Минулого тижня в Україні почали дорожчати тепличні огірки. Таку тенденцію виробники пояснюють помітним скороченням пропозиції на ринку через несприятливі погодні умови та попиту, який утримується на досить високому рівні.

Про це йдеться в повідомленні проєкту EastFruit.

Так, минулого тижня українські тепличні комбінати продавали огірки не дешевше за 25-45 грн/кг, що в середньому на 19% дорожче, ніж наприкінці попереднього тижня.

Учасники ринку пов'язують таку з міжсезонним скороченням пропозиції огірків, оскільки багато стаціонарних комбінатів вже завершили збирання врожаю огірка першого обороту, тоді як за новий оборот планують взятися тільки в другій половині серпня.

Ті ж компанії, які продовжують проавати, практично щодня підвищують ціни, посилаючись на досить активні темпи збуту. Підтримку цін також надає й обмежена пропозиція огірків відкритого ґрунту.

Водночас наразі огірки в Україні уоштують у середньому на 24% дешевше, ніж за аналогічний торішній період.

При цьому виробники не виключають, що при покращенні погодних умов ситуація на ринку може кардинально змінитись.

Раніше повідомлялося, що в Україні продовжують стрімко знижуватися ціни на кавуни – виробники пояснюють це різким збільшенням пропозиції на ринку.

Також стало відомо, що ціни на яблука нового врожаю в Україні за рік зросли майже втричі.