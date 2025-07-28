Мешканці Уралу й Сибіру третю добу без мобільного інтернету. У Держдумі радять росіянам "звикати"

Від вечора 26 липня у Красноярську, а з 28 липня – у низці інших міст Уралу (Єкатеринбург, Челябінськ, Нижній Тагіл, Новоуральськ та інші) спостерігаються масштабні перебої у роботі мобільного зв’язку та передачі даних.

За даними сервісу Downdetector, лише за останні 24 години зафіксовано понад 3000 скарг із Уралу та майже 5000 з Красноярська, повідомляє The Moscow Times.

Російські користувачі повідомляють, що не можуть відкрити застосунки, оплачувати покупки й проїзд QR‑кодом та інші послуги без доступу до мережі.

У службах підтримки найбільших російських мобільних операторів повідомили місцевим ЗМІ, що технічних проблем у їхніх мережах немає, а обмеження спричинені "вжитими органами влади заходами безпеки".

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Обмеження у роботі мобільного інтернету у РФ стали регулярними від травня, коли їх почали запроваджувати для "захисту від атак безпілотників" напередодні параду до 9 травня. Нині ж відключення пояснюють "гібридною війною", а депутати Держдуми радять громадянам "звикати" до тимчасової втрати цифрових сервісів заради безпеки країни, що значно важливіше "повсякденного комфорту".

За підрахунками російського проєкту "На связи", липень став рекордним за масштабом інтернет‑шатдаунів, коли обмеження фіксувалися у 77 регіонах РФ, зокрема у віддалених від фронту Примор’ї, Сахаліні та Камчатці.

Як повідомлялось, раніше у Росії дозволили блокувати гроші на рахунках мобільних телефонів росіян на вимогу силовиків.