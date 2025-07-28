Державна служба з безпеки на транспорті ("Укртрансбезпека") продовжить посилені перевірки вантажівок у південних регіонах ще на місяць.

Про це голова "Укртрансбезпеки" Микола Лагунін повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Він нагадав, що півдні України тривають рейди "Укртрансбезпеки", їх продовжать ще на чотири тижня.

"Ми вже підготували наказ, що продовжує посилені заходи контролю ще на чотири тижні. Так, чотири. Так, ми все ще тут. Що буде далі – подивимось. Ротація інспекторського складу вже проведена. Нові екіпажі – вже на маршрутах", – написав Лагунін.

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Як повідомлялось, раніше президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про мораторій на перевірки бізнесу.

Анонсуючи це рішення, голова держави обіцяв, що мораторій передбачатиме "заборону на перевірки бізнесів і взагалі будь-яке втручання правоохоронних органів, контролюючих, різних державних структур у діяльність бізнесу", за винятком ризикових "тіньових" галузей.

Своєю чергою прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що уряд вже затвердив план реалізації цього рішення РНБО. За її словами, Податкова та Митна служба призупиняь більшість перевірок для компаній із низьким ризиком, залишаючи контроль лише у високоризикових сферах – зокрема в обігу підакцизних товарів. Крім того, протягом місяця Держрегуляторна служба разом із міністерствами має підготувати пропозиції щодо дерегуляції й скорочення зайвих дозволів.

Нагадаємо, у січні 2024 року президент Володимир Зеленський своїм указом вже вводив у дію рішення РНБО, яке передбачало запровадження "фактичного мораторію" строком на три місяці на блокування роботи підприємств правоохоронцями, а також доручив внести зміни до законодавства, щоб захистити бізнес від тиску силовиків.