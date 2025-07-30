Експорт української молочної продукції до ЄС може зупинитися вже у серпні: У СМПУ пояснили причини

Експорт українського сухого молока та масла до ЄС може зупинитися на початку серпня, після того, як будуть вибрані чинні квоти на постачання цієї продукції.

Враховуючи, що затвердження нових, збільшених квот має розглянути Європарламент, експорт сухого молока і масла до ЄС може відновитися не раніше жовтня, йшлося на засіданні Ради директорів Спілки молочних підприємств України (СМПУ) 30 липня, передає БізнесЦензор.

"Попереду досить довгий період у півтора-два місяці, коли експорт до ЄС буде неможливий з економічних міркувань", – зазначають в СМПУ.

Учасники Ради директорів СМПУ також обговорили прогнози щодо закупівельної ціни на молоко у звʼязку із сезонним фактором і тимчасовим припиненням експорту молочної продукції до ЄС. У цьому контексті вони наголосили на необхідності розвитку відносин із постачальниками молока на основі довгострокових контрактів для зменшення турбулентності ринку.

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Під час засідання також обговорили скасування урядом мораторію на перевірки Держпродспоживслужби щодо якості та безпечності продукції для формування іміджу відповідальної галузі. Учасники запропонували ініціювати перевірку на відповідність європейським вимогам компаній, що мають дозволи на експорт до ЄС.

Учасники Ради директорів також наголосили на важливості вирішення завдань, повʼязаних зі вступом України до ЄС та, відповідно, впливом європейської політики в агросекторі на вітчизняну молочну галузь. Учасники висловили думку про необхідність розробки стратегії, якою має керуватися галузь, адаптуючи свою роботу до європейських вимог.

Як раніше писав БізнесЦензор, на початку липня експерти представили перший драфт дорожньої карти з євроінтеграції молочної галузі України. Від початку року над нею працюють 11 робочих груп, які проводять детальний порівняльний аналіз європейського та українського законодавства.