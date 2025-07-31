Без Каховської ГЕС: Перше місце за масштабами вирощування кавунів посіла Полтавщина

Цьогоріч на Полтавщині засіяли понад п'ять тисяч гектарів кавунів та динь. Відтак, регіон посів перше місце в Україні за площами вирощування баштанних культур.

За даними департаменту агропромислового розвитку Полтавської ОВА, кавунами та динями цьогоріч засіяли понад 5 тис. га, що на 2 тис. га більше, ніж торік, повідомляє Суспільне.

У Полтавській ОВА зазначають, що через холодну весну, масове достигання плодів зсунулося на другу половину серпня, але врожайність прогнозують на рівні минулорічних 80 ц/га.

Місцеві грарії відзначають, що зміна клімату останніх років, зокрема зменшення літніх опадів, робить регіон придатнішим для баштанництва, ніж у 1980–1990-х роках.

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Фермер Григорій Хан, який обробляє 1500 га у Миргородському районі, відвів під кавуни 50 га й уже тиждень збирає перші партії. Він пояснює, що висівав насіння у три етапи, аби розтягнути строки дозрівання, але приморозки у травні й затяжна прохолода знизять середню врожайність на 25-30%. Попри це, господарство планує отримати 25–35 т/га товарного кавуна, які переважно вирушать оптовими партіями до Києва та обласних центрів.

Втім, через погану погоду сумарний збір кавунів та динь в регіоні залишиться близьким до минулорічного, попри розширення посівних площ, прогнозують у департаменті агропромислового розвитку Полтавської ОВА .

Раніше стало відомо, що від початку 2025 року в Україну імпортували 7 260,38 тонн кавунів.

На початку липня на українському ринку також з'явилися перші пропозиції місцевих кавунів цьогорічного врожаю. Зокрема, наразі збирати ці баштанні почали фермери південних областей та Закарпаття.