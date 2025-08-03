ChatGPT зможе самостійно заповнювати й редагувати таблиці в Excel
Компанія OpenAI додала до свого чат-боту ChatGPT нові можливості для роботи з електронними таблицями, зокрема в Microsoft Excel. Таким чином, тепер штучний інтелект зможе не лише допомогти з формулами, а й самостійно створювати, редагувати й аналізувати таблиці.
Про це пише Forbes, передає LIGA.net.
Раніше ChatGPT допомагав користувачам формулювати базові Excel-функції та автоматизувати прості завдання. Наприклад, замість того, щоб вручну писати складні формули, достатньо було пояснити, що потрібно зробити, – і модель швидко створювала коректний код.
Нинішні оновлення дозволяють ChatGPT відкривати файли, заповнювати їх, проводити розрахунки і навіть створювати звіти без участі людини.
Нові функції ChatGPT з'являться орієнтовно восени 2025 року.
Раніше повідомлялося, що OpenAI запустила функцію ChatGPT Agent, яка дозволяє штучному інтелекту не лише думати, а й діяти самостійно, виконуючи складні завдання за користувача, використовуючи власний віртуальний комп'ютер.
У червні компанія OpenAI запустила бета-версію функції Connectors у ChatGPT. Вона дозволяє інтегрувати чат-бот із Google-застосунками (Drive, Календар, Gmail), Microsoft Outlook, GitHub, Dropbox, SharePoint, OneDrive та іншими.
До того компанія OpenAI оголосила, що користувачі незабаром зможуть купувати товари через чат-бот ChatGPT. Кнопки покупок для пошукових запитів на основі штучного інтелекту будуть доступними для всіх користувачів, незалежно від того, чи вони зареєстровані.
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