ChatGPT зможе самостійно заповнювати й редагувати таблиці в Excel

Компанія OpenAI додала до свого чат-боту ChatGPT нові можливості для роботи з електронними таблицями, зокрема в Microsoft Excel. Таким чином, тепер штучний інтелект зможе не лише допомогти з формулами, а й самостійно створювати, редагувати й аналізувати таблиці.

Про це пише Forbes, передає LIGA.net.

Раніше ChatGPT допомагав користувачам формулювати базові Excel-функції та автоматизувати прості завдання. Наприклад, замість того, щоб вручну писати складні формули, достатньо було пояснити, що потрібно зробити, – і модель швидко створювала коректний код.

Нинішні оновлення дозволяють ChatGPT відкривати файли, заповнювати їх, проводити розрахунки і навіть створювати звіти без участі людини.

Нові функції ChatGPT з'являться орієнтовно восени 2025 року.

Раніше повідомлялося, що OpenAI запустила функцію ChatGPT Agent, яка дозволяє штучному інтелекту не лише думати, а й діяти самостійно, виконуючи складні завдання за користувача, використовуючи власний віртуальний комп'ютер.

У червні компанія OpenAI запустила бета-версію функції Connectors у ChatGPT. Вона дозволяє інтегрувати чат-бот із Google-застосунками (Drive, Календар, Gmail), Microsoft Outlook, GitHub, Dropbox, SharePoint, OneDrive та іншими.

До того компанія OpenAI оголосила, що користувачі незабаром зможуть купувати товари через чат-бот ChatGPT. Кнопки покупок для пошукових запитів на основі штучного інтелекту будуть доступними для всіх користувачів, незалежно від того, чи вони зареєстровані.