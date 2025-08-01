У Сенаті США зареєстрували новий двопартійний законопроєкт про $50 мільярдів на зброю для України, – The Hill

У Верхній палаті Конгресу США зареєстрували новий законопроєкт, який передбачає виділення пакету допомоги Україні на загальну суму понад $50 мільярдів на найближчі два роки.

Авторками законопроєкту стали сенаторка-демократка Джин Шагін та її колега-республіканка Ліза Мурковскі, які вважають, що він посилить позиції президента США Дональда Трампа для тиску на російського диктатора Путіна, повідомляє The Hill.

Законопроєкт передбачає мільярди доларів прямої військової допомоги Україні, але значна частина фінансування призначена для інвестування у військове виробництво в США.

Законопроєкт передбачає виділення $30 млрд прямих військових асигнувань для України і ще $3 млрд кредитно-грантового фінансування у 2026-2027 фіскальних роках. Крім того, пропонується розширити повноваження президента США екстрено передавати зброю зі складів Пентагону з нинішніх $100 млн до $6 млрд на рік, із подальшим відшкодуванням її вартості для закупівлі нових озброєнь.

Частину передбачаених законопроєктом витрат сенаторки пропонують покрити за рахунок відсотків від заморожених російських активів у США, реалізації конфіскованого нелегального озброєння та переорієнтації закупівель союзників на американську продукцію, що згодом потраплятиме до України.

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Окремо документ закріплює підписану у травні між Україною та США Угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови, куди зараховуватимуться вартість американської військової допомоги.

Крім того, законопроєкт передбачає виділення $1 млрд на спільну з Тайванем і Україною програму розробки безпілотників, $600 млн – на реформи українського сектору правопорядку та $50 млн – на розслідування воєнних злочинів. Також планується сформувати міжвідомчу групу з аналізу бойового досвіду України та адаптації висновків до потреб армії США.

Водночас ухвалити цей законопроєкт без підтримки Трампа буде складно, зауважає The Hill. У контрольованому республіканцями Конгресі рішення щодо зовнішньої допомоги традиційно узгоджують із Білим домом. Чи з’явиться документ у порядку денному Сенату й тим паче Палати представників – наразі невідомо.

Раніше повідомлялось, що Зеленський анонсував угоду про експорт українських дронів до США на $10-30 мільярдів.